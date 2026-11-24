Monterosa Ski si prepara a una prima apertura parziale sabato 28 e domenica 29 novembre, con tre piste disponibili tra la Valle di Gressoney e Alagna Valsesia.

Il lavoro di preparazione delle piste è proseguito compatibilmente con le poche finestre di freddo disponibili, consentendo questa prima apertura parziale del comprensorio.

In Valle di Gressoney sarà disponibile la pista rossa Salati (G7), servita dalle telecabine Staffal–Gabiet (26) e Gabiet–Passo dei Salati (30).

Sul versante di Alagna Valsesia saranno, invece, aperte le piste blu Cimalegna (V4), Bodwitch (V4A) e il raccordo Cimalegna (V14), raggiungibili con gli impianti Alagna–Pianalunga (42), Pianalunga–Cimalegna–Salati (41) e Cimalenga-Salati (47).

Lo skipass giornaliero adulto sarà proposto a tariffa scontata.

Da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre gli impianti e le piste resteranno chiusi, mentre proseguiranno le attività di innevamento e di preparazione dei tracciati.

L'obiettivo è, infatti, quello di riaprire sabato 5 dicembre, ampliando progressivamente l'offerta compatibilmente con le condizioni meteorologiche e di innevamento.

"Tenevamo molto a confermare l'avvio della stagione già questo fine settimana, anche se le condizioni meteo non ci consentono ancora di aprire l'intero comprensorio Tre Valli", spiega Giorgio Munari, presidente e amministratore delegato di Monterosa S.p.A. "Nell'ultimo mese, le temperature poco favorevoli hanno limitato sia le nevicate sia la produzione di neve programmata. Per noi la sicurezza viene prima di tutto: apriremo quindi solo le piste sulle quali possiamo garantire condizioni adeguate, continuando a lavorare sulle altre. Il freddo e le nevicate previsti nei prossimi giorni ci fanno guardare con fiducia al prossimo obiettivo: tornare a pieno regime dal 5 dicembre, pronti ad accogliere al meglio i visitatori durante il Ponte dell'Immacolata".