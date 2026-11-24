Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Un evento di tale spessore ha potuto contare sul fondamentale contributo di selezionate realtà d'eccellenza che hanno scelto di affiancare l'iniziativa. Tra i partner che hanno sposato e sostenuto la visione dell'award spicca Aimybusiness, presente in qualità di sponsor tecnico e rappresentata da Mario De Roberto. Con la sua partecipazione, l'azienda ha confermato la spiccata attenzione verso il merito aziendale e verso quelle progettualità che valorizzano la qualità e il prestigio nel nostro Paese.

La sinergia con realtà di questo calibro rappresenta un elemento chiave per il successo di un appuntamento che fa delle relazioni di valore e della collaborazione tra imprese il proprio punto di forza. Un sentito ringraziamento va ad Aimybusiness e a Mario De Roberto per il supporto tecnico e per aver contribuito a rendere memorabile una serata dedicata all'eccellenza italiana.





Vedi qui l’intervista con Mario De Roberto







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



www.evolutionhorizonaward.com