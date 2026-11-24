C’è un modo per vivere la settimana più attesa della musica italiana anche lontano dalla Riviera dei Fiori, portando l’atmosfera dell’Ariston direttamente a tavola. Tornano ufficialmente ad aprirsi le iscrizioni per “Il Piatto del Festival 2027”, la rassegna enogastronomica che unisce cucina e spettacolo in concomitanza con il Festival di Sanremo, al via dal prossimo 12 febbraio 2027.



Nato dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale More News, CNA Imperia e CNA Nazionale, l’iniziativa si rivolge ai ristoratori di tutta Italia e ai locali italiani nel mondo, invitandoli a diventare protagonisti attivi della manifestazione. L’obiettivo è creare una rete diffusa di sapori che trasformi ogni ristorante aderente in un punto di ritrovo per gli appassionati della kermesse, valorizzando al contempo le eccellenze agroalimentari e le ricette tipiche di ciascun territorio.



La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita e offre ai ristoratori la massima flessibilità: per tutta la durata della settimana festivaliera, ogni locale che sceglie di entrare nel circuito potrà decidere se proporre ai propri clienti tutti e quattro i piatti ufficiali dell’edizione 2027 oppure selezionarne anche solo uno.



Nel dettaglio, il menù proposto in carta comprende un percorso completo dall'antipasto al dolce, firmato da quattro grandi nomi della cucina:

Antipasto: Il Capponmagro, firmato da Maurizio Pinto;

Primo: Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio, firmato da Enrico Delfringer;

Secondo: Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda, firmato da Matteo Milandri;

Dolce: Nel giardino dei fiori di Sanremo, firmato da Paolo Griffa.



Per valorizzare al meglio l'offerta, ciascun ristorante aderente riceverà inoltre il materiale grafico di supporto, consistente in un apposito menù dedicato (extra carta) pronto da presentare in sala.



Per i ristoranti, aderire rappresenta un’opportunità concreta di visibilità e promozione:

Attrattività per la clientela: il format offre uno spunto originale per animare le serate della settimana del Festival, attirando clienti e gruppi in cerca di un’esperienza tematica.

Promozione territoriale: ogni proposta gastronomica diventa ambasciatrice delle materie prime e della tradizione culinaria della propria area geografica.

Rete nazionale e internazionale: i locali entrano a far parte di un catalogo ufficiale consultabile dal pubblico, beneficiando della comunicazione coordinata dell'evento.



Le adesioni per l’edizione 2027 sono già aperte. I ristoratori interessati a inserire il proprio locale nell’elenco ufficiale della rassegna possono consultare il regolamento e inviare la propria candidatura gratuitamente attraverso il portale dedicato www.ilpiattodelfestival.it, nella sezione “come aderire”.