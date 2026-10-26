Nuova Club House di Gressoney-Saint-Jean, approvati contributi per 825 mila euro

La Giunta regionale ha approvato nella seduta di venerdì 23 ottobre su proposta dell'Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, di concerto con l'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio, le modalità di concessione al Comune di Gressoney-Saint-Jean di un contributo straordinario di 825 mila euro per la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a Club House e servizi accessori a supporto dell'area golfistica e dello sci nordico.

La nuova struttura, moderna e polifunzionale, sostituirà gli spazi esistenti, risalenti agli anni Novanta e non più adeguati alle esigenze attuali. Ospiterà locali per il ristoro, spogliatoi, uffici e locali di servizio, infermeria e depositi tecnici. L'intervento consentirà di migliorare i servizi offerti agli utenti e l'accoglienza turistica, con ricadute sull'intero comprensorio dell'alta Valle del Lys. La progettazione e la realizzazione dell'opera sono a carico del Comune.

Nella stessa seduta, la Giunta ha inoltre approvato, sempre su proposta dell'Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, di concerto con l'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio, contributi per oltre 767 mila euro ai Comuni di Aosta e Courmayeur per interventi di riqualificazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. I finanziamenti sono concessi nell'ambito della legge regionale 16/2007, che prevede una compartecipazione regionale fino al 50% delle spese ammissibili per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.

Al Comune di Aosta è stato concesso un contributo di 555.778,72 euro, pari al 50% della spesa ammessa, per gli interventi sulla piscina scoperta di Tzamberlet. I lavori riguardano la vasca polifunzionale, la spiaggia e il sedile perimetrale, la dotazione impiantistica a servizio della piscina e la protezione dalle infiltrazioni di acqua di risalita delle strutture che ospitano spogliatoi, magazzini e servizi. La spesa complessiva stimata è di 1.111.557,44 euro, di cui il restante 50% a carico del Comune.

Per il Comune di Courmayeur, la Giunta ha approvato un ulteriore contributo di 211.427,11 euro per concorrere alla copertura dei maggiori costi derivanti dalla progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione delle aree verdi e delle zone attualmente occupate dai campi da tennis di pertinenza del Palazzetto dello sport, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'area esterna del Forum. Il contributo regionale copre il 50% della spesa aggiuntiva ammessa, mentre il restante 50% è a carico del Comune. Con questo finanziamento, la spesa complessiva per le diverse iniziative, che comprendono anche opere di riqualificazione energetica e interventi di natura impiantistica, ammonta a 2.395.875,80 euro.

«I due provvedimenti – dichiarano gli Assessori Davide Sapinet e Giulio Grosjacques - a sostegno delle infrastrutture sportive di Aosta e di Courmayeur permetteranno a residenti e turisti di fruire di impianti rinnovati, ideali sia per la pratica sportiva, sia per le attività ricreative all'aperto. A Gressoney-Saint-Jean la realizzazione della nuova Club House qualificherà ulteriormente l'offerta turistica della Valle del Lys. L'Amministrazione regionale continua a investire con convinzione in interventi capaci di rendere sempre più accogliente e attrattivo il nostro territorio in ogni stagione dell'anno, attraverso una collaborazione concreta con le Amministrazioni comunali.»