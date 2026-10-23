IV Commissione consiliare, iniziato l'esame della proposta di legge per la transizione energetica e la residenzialità in montagna

La Quarta Commissione consiliare "Sviluppo economico", riunitasi giovedì 22 ottobre ha avviato l'esame della proposta di legge finalizzata a sostenere la transizione energetica e a favorire la permanenza abitativa nei territori montani.

L'iniziativa legislativa, depositata il 12 ottobre 2026 su iniziativa congiunta dei gruppi consiliari FI, UV e CA, intende istituire una misura strutturale di compensazione ambientale destinata ai cittadini residenti in Valle d'Aosta e intitolati di un contratto di fornitura per l'utenza domestica della propria abitazione principale.

Nel corso della seduta, le linee generali e i contenuti del testo di legge sono stati illustrati dal Consigliere Pierluigi Marquis (FI), relatore del provvedimento, il quale è intervenuto anche a nome degli altri firmatari della proposta, le consigliere Josette Borre e Loredana Petey (UV) e il consigliere Marco Viérin (CA).