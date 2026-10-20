Aoste : plus de 4,5 millions d’euros de transferts régionaux mobilisés pour les investissements communaux

La Ville d’Aoste ajuste ses comptes pour transformer les disponibilités financières en réalisations concrètes. Approuvée par la IVe Commission consiliaire, la modification du budget prévisionnel 2026-2028 vise à adapter la programmation financière aux besoins actuels de la collectivité, tout en maintenant l’équilibre des finances communales. Au-delà des ajustements comptables, cette opération traduit une volonté de concentrer les moyens disponibles sur les infrastructures, les services publics et les équipements qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des habitants.

La manœuvre prévoit l’activation de plus de 4,5 millions d’euros de transferts régionaux au cours des trois prochaines années, auxquels s’ajoute la réaffectation d’environ 928 000 euros de ressources déjà disponibles. L’objectif est de récupérer les économies réalisées, de corriger les prévisions devenues obsolètes et de rediriger les crédits vers des projets susceptibles d’être effectivement mis en œuvre.

« Cette modification démontre que le budget n’est pas une photographie immobile, mais un instrument de gouvernement », souligne le maire d’Aoste, Raffaele Rocco. Selon lui, le travail engagé a permis de vérifier les besoins réels des différents postes budgétaires et de remettre en circulation des ressources qui risquaient de rester inutilisées. Le maire insiste sur la nécessité de traduire la solidité des comptes en résultats tangibles : « La solidité des finances doit se traduire par des travaux achevés, des services plus efficaces et des réponses concrètes aux citoyens, tout en préservant les équilibres financiers ».

Les investissements concerneront plusieurs domaines stratégiques pour la ville. Une partie des ressources sera consacrée à l’entretien des bâtiments publics et des écoles, à la voirie, aux parcs et aux installations sportives. La programmation prévoit également l’achèvement des opérations financées par le Plan national de relance et de résilience (PNRR) dans le quartier de Dora, ainsi que des interventions liées au Centre du réemploi, aux parkings d’Excenex et de Borgnalle, à la mobilité aux abords de la gare ferroviaire et au réseau d’irrigation.

Ces choix répondent à des enjeux qui dépassent la seule gestion du patrimoine municipal. L’entretien des infrastructures contribue à la sécurité et à la qualité des espaces publics, tandis que l’amélioration des équipements et de la mobilité peut favoriser l’accessibilité des services et le dynamisme des quartiers. L’achèvement des projets soutenus par le PNRR constitue, de son côté, un enjeu de calendrier et d’efficacité dans l’utilisation des financements publics : disposer de crédits ne suffit pas, encore faut-il mener les opérations à leur terme.

La modification budgétaire consolide également les moyens destinés à l’école, aux personnes âgées et aux services sociaux. Cette dimension est essentielle dans une ville où les choix d’investissement doivent s’articuler avec les besoins de la population, notamment ceux des familles et des personnes les plus fragiles. L’enjeu consiste à concilier les travaux et les équipements avec la continuité des services qui assurent la cohésion sociale.

Un autre volet concerne la patinoire municipale, dont la continuité de fonctionnement doit être garantie par l’acquisition d’un groupe frigorifique. La Ville estime que l’achat de cet équipement est économiquement plus avantageux que la poursuite de sa location. Cette décision répond à une logique de maîtrise des coûts à moyen terme, tout en permettant de préserver une infrastructure sportive importante pour la vie associative et les activités de loisirs.

La modification prévoit par ailleurs la ratification de mesures urgentes concernant la sécurité urbaine et la continuité des activités de la patinoire. Elle actualise également le Document unique de programmation (DUP), qui définit les orientations et les priorités de l’action municipale. Budget et programmation stratégique sont ainsi révisés conjointement afin de mieux faire correspondre les objectifs politiques aux moyens financiers effectivement mobilisables.

Sur le plan politique, le passage en commission a donné lieu à quatre votes favorables, tandis que la conseillère d’opposition Sylvie Spirli s’est abstenue. Cette position marque une différence avec les votes favorables, sans pour autant constituer un rejet explicite de la modification. Le document doit désormais être soumis au Conseil communal, qui sera appelé à se prononcer définitivement sur cette nouvelle répartition des ressources.

Au-delà des chiffres, cette opération pose une question centrale pour l’administration locale : comment transformer les marges budgétaires en améliorations visibles pour les habitants, sans compromettre la stabilité financière de la collectivité ? La réponse dépendra autant de la pertinence des priorités retenues que de la capacité à respecter les calendriers et à achever les travaux annoncés. Pour Aoste, le véritable enjeu sera donc de faire de ces ressources un levier durable d’amélioration des infrastructures, des services publics et de la qualité de vie, tout en garantissant une gestion rigoureuse de l’argent public.