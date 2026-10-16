Carta solidale acquisti, ad Aosta 330 contributi per le famiglie: ecco chi può beneficiarne

Aosta si prepara a distribuire 330 Carte solidali acquisti destinate alle famiglie in condizioni economiche più fragili. La misura, prevista per il biennio 2026-2027, punta a sostenere le spese alimentari dei nuclei familiari residenti nel capoluogo regionale, attraverso una carta di pagamento elettronica nominativa. Per accedere al contributo non sarà necessario presentare alcuna domanda: l’individuazione dei beneficiari avverrà automaticamente sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.

A comunicarlo è il Comune di Aosta, che ha ricevuto dall’INPS l’elenco dei cittadini selezionati. L’Amministrazione comunale procederà ora alle verifiche anagrafiche necessarie prima di contattare le famiglie interessate, fornendo le indicazioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali abilitati.

La misura è disciplinata dal decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026, relativo al Fondo Alimentare per il biennio 2026-2027. Il contributo è riservato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, con tutti i componenti iscritti all’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Aosta e in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui.

Sono previste precise incompatibilità. Non potranno beneficiare della misura le famiglie che comprendono percettori dell’Assegno di inclusione, della Carta acquisti o di altre misure nazionali, regionali o comunali di contrasto alla povertà che prevedano un sussidio economico. L’esclusione riguarda anche i nuclei nei quali almeno un componente percepisca prestazioni come la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di mobilità, la Cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno al reddito legate alla disoccupazione involontaria.

La selezione terrà conto non soltanto della situazione economica, ma anche della composizione del nucleo familiare. La precedenza sarà assegnata alle famiglie composte da almeno tre persone, con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2012, privilegiando quelle con l’ISEE più basso. Seguiranno i nuclei con almeno tre componenti e almeno una persona nata entro il 31 dicembre 2008, sempre con priorità per gli indicatori economici inferiori. In un'ulteriore fascia rientreranno gli altri nuclei di almeno tre persone, ordinati in base al valore ISEE, anche in assenza di figli minorenni.

La procedura è già entrata nella fase operativa. A partire dal 24 settembre 2026, l’INPS ha messo a disposizione dei Comuni gli elenchi dei potenziali beneficiari. Dopo i controlli incrociati sui dati anagrafici, il Comune di Aosta invierà una comunicazione individuale alle famiglie selezionate. Il documento conterrà l’abbinamento tra il codice fiscale del beneficiario e il codice della carta assegnata, oltre alle istruzioni necessarie per il ritiro.

La distribuzione sarà affidata a Poste Italiane. Le carte già emesse negli anni 2023, 2024 e 2025 potranno continuare a essere utilizzate anche nel biennio 2026-2027, purché il titolare risulti confermato nei nuovi elenchi. Per chi è già in possesso di una carta valida non sarà quindi necessariamente richiesta una nuova emissione, mentre ai nuovi beneficiari sarà consegnata una carta e, in caso di smarrimento, sarà possibile procedere alla sostituzione secondo le modalità previste.

Per quanto riguarda le scadenze, i primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre 2026. È fondamentale effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026, pena la perdita del beneficio relativo all’annualità 2026. Per il 2027, invece, la carta potrà essere utilizzata dal 1° aprile al 31 agosto. La validità complessiva indicata per gli acquisti si estende fino al 10 ottobre 2027, nel rispetto delle specifiche finestre temporali previste per ciascuna annualità. La seconda tranche del contributo è prevista a partire da aprile 2027.

La carta potrà essere utilizzata nei supermercati e nei negozi convenzionati per acquistare un'ampia gamma di generi alimentari. Tra i prodotti ammessi figurano carne, pesce fresco, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, farine, ortaggi, legumi, frutta, conserve di pomodoro e prodotti per l’infanzia, compreso il latte in formula. Sono inclusi anche prodotti DOP e IGP, miele, zucchero, cacao, cioccolato, acqua minerale, aceto di vino, caffè, tè e camomilla. La normativa comprende inoltre tonno e carne in scatola, oltre ai prodotti da forno surgelati. Restano invece esclusi gli alcolici.

Per le famiglie interessate, il passaggio decisivo sarà dunque attendere la comunicazione ufficiale del Comune, senza presentare richieste autonome. Informazioni ulteriori sulle modalità di assegnazione e sulle condizioni del beneficio sono disponibili attraverso il portale dell’INPS.