A Courmayeur Uncem e Cassa Depositi e Prestiti insieme per rafforzare gli investimenti nei territori montani

Rafforzare la capacità di investimento dei Comuni montani, individuare nuovi strumenti finanziari e sostenere lo sviluppo dei territori attraverso una collaborazione più stretta tra istituzioni e sistema finanziario pubblico. Sono questi gli obiettivi dell'incontro promosso da Uncem e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in programma a Courmayeur mercoledì 14 ottobre 2026, dalle 10.30, presso la Fondazione Courmayeur Mont Blanc, in via Roma 88/d.

L'appuntamento, dal titolo «Insieme per il Territorio in Valle d'Aosta. CDP come partner strategico delle pubbliche amministrazioni», metterà al centro le esigenze degli enti locali e le opportunità offerte dagli strumenti di finanziamento destinati a sostenere gli investimenti pubblici nelle aree montane.

Il confronto si concentrerà sul ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nel supportare le amministrazioni locali, sulle possibilità di finanziamento per i Comuni montani e sulle prospettive della finanza pubblica territoriale. Particolare attenzione sarà riservata anche alle novità contabili e agli scenari legati alla predisposizione dei bilanci degli Enti locali per il triennio 2027-2029, una fase nella quale la programmazione delle risorse e la capacità di realizzare interventi concreti assumono un'importanza centrale per il futuro delle comunità.

A sottolineare il valore della collaborazione sono Marco Bussone, presidente di Uncem, e Jean Barocco, consigliere nazionale Uncem per la Valle d'Aosta. «I territori montani hanno bisogno di investimenti, capacità progettuale e strumenti finanziari adeguati alle loro specificità», evidenziano, richiamando la necessità di rafforzare il rapporto tra Comuni, Uncem e Cassa Depositi e Prestiti.

L'obiettivo, secondo i rappresentanti dell'associazione, è sostenere le autonomie locali, garantire i servizi e creare nuove opportunità economiche e sociali. Un percorso che passa anche dal superamento della frammentazione amministrativa e dalla costruzione di strategie territoriali condivise, capaci di favorire lo sviluppo e attrarre risorse a beneficio delle comunità montane.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Roberto Ruffier, presidente dell'Osservatorio sul sistema montagna «Laurent Ferretti», Alex Micheletto, presidente del CELVA, e Raffaele Rocco, sindaco di Aosta.

Seguirà l'intervento di Marco Bussone, presidente di Uncem. Per Cassa Depositi e Prestiti prenderanno poi la parola Alessandro Crocco e Katia Fioretti, mentre Elena Brunetto e Giuseppe Fontana approfondiranno le prospettive dei bilanci degli Enti locali. Le conclusioni saranno affidate a Jean Barocco, consigliere nazionale Uncem per la Valle d'Aosta.

L'appuntamento di Courmayeur rappresenta un'occasione di confronto tra amministrazioni locali, istituzioni e sistema finanziario pubblico, con l'intento di individuare strumenti e percorsi condivisi per sostenere gli investimenti. Per la montagna valdostana, la sfida è coniugare la disponibilità di risorse con la capacità di progettare interventi efficaci, valorizzando il ruolo dei Comuni e delle loro forme associative nella programmazione e nella realizzazione delle politiche territoriali.