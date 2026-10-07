Forza Italia VdA, anche una delegazione valdostana all'evento nazionale "L'ottimismo della volontà" a Milano

Anche la Valle d'Aosta parteciperà con una propria delegazione a "L'ottimismo della volontà", la convention nazionale di Forza Italia in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026 presso lo Spazio antologico East End Studios di via Mecenate a Milano.

L'appuntamento, promosso e organizzato dai Gruppi parlamentari di Camera e Senato, rappresenterà un momento di confronto per definire le principali proposte del movimento azzurro da inserire nella prossima Legge di Bilancio.

Nel pomeriggio di venerdì è previsto l'intervento della segretaria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini. In qualità di responsabile nazionale del Dipartimento per le Politiche regionali e della montagna, Rini prenderà la parola all'interno del pannello tematico "Natalità e crescita: le proposte legislative per tornare a crescere", soffermandosi sulle misure e le novità introdotte a favore dei giovani e dei nuclei familiari dalla legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane approvata dal Parlamento.

I lavori si chiuderanno domenica con la sessione conclusiva e l'intervento del segretario nazionale di Forza Italia, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Per agevolare la partecipazione dei simpatizzanti e dei militanti valdostani nella giornata di domenica, il coordinamento regionale ha predisposto un servizio di transfer gratuito con partenza da Aosta.