Corecom VdA, Jean Pierre Feo è il nuovo componente

Nella giornata di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, alla presenza del Presidente del Consiglio, Stefano Aggravi, il Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d’Aosta (Corecom VdA) ha accolto Jean Pierre Feo, quale nuovo componente subentrato a Cristiano Pivato, che aveva rassegnato le proprie dimissioni il 29 luglio scorso.

Professionista del settore assicurativo e finanziario, Feo è stato eletto dal Consiglio regionale nella seduta del 23 settembre scorso. Con il suo insediamento, il Comitato torna a essere al completo ed è ora composto da Elena Boschini, Presidente, Laura Mangosio, Simonetta Padalino, Alberto Jorioz e Jean Pierre Feo.

Istituito con la legge regionale n. 26/2001, il Corecom VdA è l’organo di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni a livello regionale. Svolge, inoltre, le funzioni delegate dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) sul territorio valdostano.