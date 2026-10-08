Caro energia:In Valle la maggioranza lavora a una misura per le famiglie. Marco Viérin: «Non un intervento spot»

Il sostegno alle famiglie di fronte all’aumento dei costi dell’energia è una questione che merita di essere affrontata con una prospettiva ampia e non soltanto attraverso interventi legati all’emergenza del momento. È una considerazione condivisa da Marco Viérin, capogruppo del Centro Autonomista, intervenuto in Consiglio Valle durante la discussione sulla mozione dedicata ai ristori per i costi energetici.

Viérin ha spiegato che all’interno della maggioranza è già in corso un lavoro per arrivare a una proposta concreta da sottoporre all’esame delle Commissioni e successivamente dell’Aula. Un percorso che, nelle intenzioni, dovrebbe portare a una misura capace di accompagnare le famiglie nel tempo, senza esaurirsi con un intervento una tantum.

«Nella maggioranza lavoriamo con assiduità, in un gruppo di lavoro con altri colleghi, ad una proposta da portare all’esame delle Commissioni e dell’Aula: una proposta che guardi al futuro e non solo al 2026, non un’iniziativa spot del momento», ha sottolineato Marco Viérin, richiamando anche il quadro delle competenze regionali in materia energetica. La Regione, ha ricordato, dispone infatti di una competenza concorrente e proprio per questo, secondo il capogruppo, è necessario costruire una legge solida e in grado di reggere nel tempo.

Da qui anche l’invito rivolto all’intero Consiglio Valle a concentrarsi sull’obiettivo concreto della misura, una volta che la proposta sarà portata all’attenzione dell’Aula. «Se l’obiettivo è il fare, non possiamo perderci nelle virgole: quando la proposta arriverà in aula, dobbiamo puntare tutti all’obiettivo, affinché sia esaminata e sostenuta in maniera vera, non fittizia», ha detto Marco Viérin.

Il tema del caro energia resta dunque legato alla necessità di individuare strumenti di sostegno alle famiglie che abbiano una prospettiva più ampia rispetto alla sola emergenza. Il lavoro annunciato dalla maggioranza dovrà ora tradursi in una proposta da discutere nelle Commissioni e quindi in Consiglio, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a una risposta strutturale e non limitata a un singolo intervento.