Aosta, UaS organizza un presidio in Place des Franchises a sostegno della manifestazione di Roma

Un presidio nel cuore di Aosta per sostenere le rivendicazioni al centro di una manifestazione nazionale prevista a Roma. È l’iniziativa promossa dalla coalizione UaS, che ha annunciato per sabato 17 ottobre, in Place des Franchises, un momento di mobilitazione e partecipazione democratica aperto alla cittadinanza e alle realtà associative e politiche del territorio.

Secondo quanto comunicato da Francesco Lucat, per conto di UaS, il presidio si svolgerà nella stessa giornata della manifestazione romana e avrà l’obiettivo di sostenere la piattaforma dell’iniziativa nazionale.

L’appuntamento ad Aosta è fissato dalle 11 alle 15.30. La coalizione UaS riunisce AGA, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Risorgimento Socialista e invita a partecipare cittadine e cittadini, associazioni democratiche, sindacati, partiti e tutte le persone interessate ai temi della mobilitazione.

Nel comunicato diffuso agli organi di informazione, gli organizzatori rivolgono un appello alla partecipazione, proponendo il presidio come occasione per esprimere sostegno alle istanze portate avanti dalla manifestazione di Roma anche sul territorio valdostano.

L’iniziativa si inserisce dunque in una giornata di mobilitazione che avrà un momento centrale nella capitale e un appuntamento parallelo ad Aosta. Per conoscere nel dettaglio le rivendicazioni e i temi al centro della protesta nazionale è necessario fare riferimento alla piattaforma e alla locandina della manifestazione romana, non disponibili nel testo del messaggio ricevuto.