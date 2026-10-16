Montagna, la sfida dei Comuni non è solo trovare risorse: «Bisogna saper investire e garantire il futuro»

Per i piccoli Comuni di montagna, la sfida non si esaurisce nella ricerca delle risorse necessarie a realizzare nuove infrastrutture. Altrettanto decisiva è la capacità di programmare gli interventi, individuare gli strumenti finanziari più adatti e assicurare che le opere realizzate possano essere mantenute e gestite nel tempo. È questo il messaggio emerso dall’incontro promosso da UNCEM con Cassa Depositi e Prestiti, ospitato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, dedicato alle opportunità finanziarie e organizzative a disposizione delle amministrazioni locali della Valle d’Aosta.

Il confronto ha affrontato questioni centrali per il futuro degli enti locali: dalla programmazione degli investimenti alle prospettive dei bilanci comunali, passando per gli strumenti che possono sostenere la realizzazione di opere e il miglioramento dei servizi. Temi particolarmente rilevanti per i piccoli Comuni montani, chiamati a rispondere alle esigenze dei residenti in territori complessi, dove le distanze, le caratteristiche geografiche e la limitatezza delle risorse disponibili rendono più impegnativa la gestione quotidiana.

In questo contesto, il rapporto con Cassa Depositi e Prestiti assume un significato strategico. L'obiettivo è accompagnare le amministrazioni nella scelta delle soluzioni finanziarie più adeguate, favorendo il passaggio dalle esigenze individuate sul territorio alla realizzazione di progetti concreti. Ma la disponibilità di risorse, da sola, non basta: servono capacità progettuale, competenze tecniche e una visione di lungo periodo che consenta di valutare non soltanto i costi iniziali, ma anche quelli legati alla manutenzione e alla gestione delle opere.

A richiamare la necessità di un approccio strutturale è stato Marco Bussone, presidente nazionale di UNCEM, che ha posto l'accento sulle difficoltà che i Comuni montani non possono affrontare isolatamente. «I Comuni montani non possono essere lasciati soli di fronte alle sfide della programmazione e degli investimenti», ha sottolineato, indicando nella montagna un territorio che necessita di politiche durature, strumenti finanziari adeguati e una maggiore capacità di lavorare insieme.

Per Bussone, il rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni rappresenta una condizione essenziale per trasformare le opportunità disponibili in interventi effettivi. La condivisione delle competenze e delle capacità progettuali può consentire anche agli enti di dimensioni più ridotte di affrontare operazioni che, per complessità tecnica e impegno economico, sarebbero difficili da sostenere individualmente. Una prospettiva che lega direttamente la solidità amministrativa alla qualità dei servizi e alle possibilità di sviluppo delle comunità alpine.

«Rafforzare i Comuni significa rafforzare le comunità, contrastare lo spopolamento e garantire nuove opportunità di sviluppo», ha evidenziato il presidente nazionale UNCEM. Un passaggio che individua nella capacità degli enti locali di investire una leva importante per mantenere vivi i territori montani, offrendo condizioni migliori a chi vi abita e a chi sceglie di costruirvi il proprio futuro. Bussone ha inoltre chiarito un punto significativo per le realtà valdostane: «La collaborazione tra enti non limita l'autonomia, ma la rende più forte e capace di affrontare le sfide del futuro».

È proprio il rapporto tra cooperazione e autonomia a rappresentare uno degli aspetti più rilevanti del confronto per la Valle d'Aosta, dove i Comuni costituiscono un presidio fondamentale per la gestione del territorio e l'erogazione dei servizi. Mettere in comune professionalità, conoscenze e capacità operative non significa infatti uniformare le amministrazioni o cancellarne le specificità, ma creare le condizioni affinché ciascun ente possa esercitare con maggiore efficacia le proprie responsabilità.

Nelle conclusioni dei lavori, Jean Barocco, consigliere nazionale UNCEM per la Valle d'Aosta, ha riportato l'attenzione su un aspetto concreto della gestione amministrativa: la sostenibilità degli investimenti nel tempo. «La vera sfida non è soltanto trovare le risorse per realizzare nuove opere, ma mettere i Comuni nelle condizioni di programmare, investire e garantire nel tempo la sostenibilità economica e gestionale degli interventi», ha osservato.

Il ragionamento di Barocco sposta così il focus dalla sola fase del finanziamento all'intero ciclo di vita delle infrastrutture. Realizzare un'opera pubblica è soltanto il primo passaggio: occorre poi disporre delle risorse, del personale e delle competenze necessari per mantenerla efficiente e assicurarne il funzionamento. Una questione particolarmente delicata per gli enti più piccoli, nei quali la limitata disponibilità di professionalità specialistiche può rendere complessa la gestione di interventi articolati.

«Non basta finanziare un'opera: bisogna anche essere in grado di mantenerla, gestirla e farla funzionare negli anni», ha ribadito Barocco, indicando nella cooperazione tra amministrazioni una possibile risposta alle difficoltà organizzative. La condivisione di competenze e professionalità può aiutare i Comuni a migliorare la qualità della programmazione e a utilizzare con maggiore efficacia le risorse, evitando che gli investimenti si traducano in nuovi oneri difficili da sostenere per i bilanci locali.

Il consigliere nazionale UNCEM ha tuttavia posto una condizione precisa: rafforzare la collaborazione senza rinunciare all'autonomia e all'identità dei singoli Comuni. Un equilibrio decisivo in una regione come la Valle d'Aosta, dove le peculiarità territoriali e istituzionali richiedono soluzioni capaci di adattarsi alle diverse esigenze locali. La cooperazione, in questa prospettiva, non è un'alternativa all'autonomia, ma uno strumento per renderla più concreta ed efficace.

L'iniziativa di Courmayeur si inserisce quindi nell'obiettivo di rendere più stretto e operativo il rapporto tra UNCEM, amministrazioni locali e Cassa Depositi e Prestiti. La sfida sarà tradurre le opportunità finanziarie in progetti sostenibili, accompagnando i Comuni non soltanto nell'accesso alle risorse, ma anche nella definizione delle priorità, nella pianificazione e nella gestione degli interventi.

Per la montagna, investire nei Comuni significa intervenire sulla qualità dei servizi, sulla tenuta delle infrastrutture e sulla vitalità economica e sociale delle comunità. Ma significa soprattutto costruire le condizioni affinché i territori possano continuare a essere luoghi in cui vivere e lavorare, senza che le difficoltà organizzative e finanziarie degli enti più piccoli diventino un ostacolo allo sviluppo. È su questo terreno che la collaborazione tra istituzioni, strumenti finanziari e amministrazioni locali può misurare la propria efficacia, mantenendo al centro le esigenze delle comunità e la capacità dei Comuni di governare il proprio futuro.