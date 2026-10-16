Dalla rete idrica all’innovazione, passando per sport e turismo: le decisioni della Giunta regionale

La Giunta regionale torna a occuparsi di territorio, servizi pubblici, istruzione, innovazione e promozione turistica, con una serie di provvedimenti che interessano diversi ambiti della vita valdostana. Tra le decisioni più rilevanti figurano il finanziamento degli interventi sulla rete idrica, il sostegno ai Comuni impegnati nella difesa del suolo e il rinnovo della collaborazione con il Polo di innovazione ICT piemontese.

In base alla legge regionale 11/1997, l’Esecutivo ha designato Elisabetta Tubère alla presidenza del Consiglio di amministrazione della Casa di riposo G.B. Festaz per il prossimo quinquennio. Una nomina che riguarda uno degli enti di riferimento nell’ambito dell’assistenza e dei servizi alla persona sul territorio regionale.

Sul fronte dell’istruzione, della cultura e delle politiche identitarie, la Giunta ha approvato, ai sensi della legge regionale 19/2000, un progetto di scambio tra studenti-atleti della Federazione argentina rugby e giovani valdostani della Federazione italiana rugby. L’iniziativa punta a favorire l’incontro tra esperienze sportive e realtà territoriali differenti, offrendo ai partecipanti un’occasione di confronto e crescita.

Via libera anche al Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la trasformazione dell’ex mensa scolastica di via Garibaldi, destinata a diventare la sede dell’Università della Terza Età (UNITRE). Contestualmente, l’Esecutivo ha autorizzato l’avvio delle successive fasi progettuali, facendo avanzare il percorso verso la realizzazione dei nuovi spazi.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il territorio e l’ambiente, la Giunta ha approvato, ai sensi della legge regionale 16/2007, la classificazione del comprensorio di sci di fondo di Cogne come infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale. Il provvedimento riconosce la rilevanza regionale di un impianto legato a una disciplina che caratterizza da sempre l’offerta sportiva e turistica valdostana.

L’Esecutivo ha inoltre definito i criteri e le modalità per il trasferimento dei contributi straordinari destinati agli interventi di difesa del suolo nei Comuni di Valsavarenche, Emarèse, Fontainemore, Bard, Brusson e Courmayeur. Le disposizioni riguardano anche la rendicontazione delle spese e la restituzione delle eventuali economie, con l’obiettivo di disciplinare l’utilizzo delle risorse assegnate agli enti locali.

Uno dei provvedimenti di maggiore rilievo finanziario riguarda il servizio idrico integrato. La Giunta ha preso atto dell’elenco degli interventi trasmesso dal Consorzio BIM della Dora Baltea, in qualità di Ente di Governo d’Ambito, finalizzati a ridurre le perdite delle reti idriche e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

È stato inoltre approvato lo schema di convenzione con il Consorzio BIM e con il Service des Eaux Valdôtaines S.r.l., gestore unico del servizio idrico integrato dal 1° gennaio 2026. L’accordo disciplinerà il trasferimento delle risorse regionali previste dalla legge regionale 14/2026.

L’importo complessivo degli interventi individuati ammonta a 5,9 milioni di euro. Si tratta di risorse destinate a una questione strategica per la gestione del territorio: limitare le dispersioni, migliorare l’efficienza delle infrastrutture e rafforzare l’affidabilità degli approvvigionamenti idrici.

Sul versante dello sviluppo economico, della formazione e del lavoro, la Giunta ha approvato il rinnovo dell’Accordo quadro con la Fondazione Piemonte Innova, che gestisce il Polo di innovazione ICT piemontese.

La collaborazione, attiva dal 2016, rientra nella Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 e punta a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione regionale, favorendo l’accesso delle imprese e dei centri di ricerca valdostani alle opportunità offerte dal Polo ICT.

L’intesa prevede iniziative per stimolare la partecipazione a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico, sia in ambito nazionale sia europeo. Sono previsti anche un supporto nella preparazione delle candidature e azioni per sviluppare filiere innovative, incoraggiando la collaborazione tra aziende nella creazione di nuovi prodotti, servizi e offerte commerciali condivise.

L’obiettivo è mettere a disposizione del sistema economico valdostano strumenti e relazioni utili per accrescere la capacità di innovare e competere, favorendo al tempo stesso il collegamento con reti di ricerca e imprese che operano su scala più ampia.

Infine, per quanto riguarda il turismo, lo sport e il commercio, la Giunta ha approvato, ai sensi della legge regionale 6/2001, l’acquisto di un pacchetto di servizi per la promozione e la veicolazione dell’immagine turistica della Valle d’Aosta in occasione della 35ª edizione del Merano WineFestival, in programma dal 6 al 10 novembre.

La partecipazione all’evento si inserisce nelle iniziative di promozione della destinazione valdostana attraverso una manifestazione di richiamo nel panorama enogastronomico. Un’occasione per valorizzare il territorio e la sua offerta turistica, mettendo in relazione paesaggio, produzioni locali, cultura e accoglienza.

Nel complesso, i provvedimenti approvati dalla Giunta spaziano dalla gestione delle infrastrutture essenziali al sostegno agli enti locali, fino alla promozione economica e turistica. Interventi diversi per natura e dimensione, accomunati dalla necessità di tradurre le risorse regionali in servizi, opportunità e iniziative a beneficio del territorio valdostano.