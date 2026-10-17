Veglia missionaria ad Aosta, «Uno in Cristo»: fede e popoli uniti nella missione

La missione come incontro tra culture, popoli e comunità, nel segno di una fede capace di unire e di superare le distanze. È questo il messaggio che accompagna la veglia missionaria in programma ad Aosta sabato 17 ottobre 2026, alle 20.30, al Santuario di Maria Immacolata. L’appuntamento, intitolato «Uno in Cristo, uniti nella missione», intende richiamare il valore dell’impegno missionario della Chiesa e la responsabilità condivisa di testimoniare il Vangelo nel mondo contemporaneo.

L’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Aosta, attraverso il Centro missionario diocesano e Migrantes, e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dedicato alla missione, intesa non soltanto come annuncio della fede, ma anche come occasione di incontro, dialogo e solidarietà tra persone e comunità differenti.

Il filo conduttore della serata è espresso dal versetto del Vangelo di Matteo scelto per accompagnare l’iniziativa: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19). Un invito che richiama la dimensione universale della missione cristiana e sottolinea l’importanza di una testimonianza capace di oltrepassare confini geografici e culturali.

Anche l’immagine scelta per la locandina contribuisce a trasmettere questo messaggio: persone diverse percorrono strade differenti, ma condividono un cammino orientato verso un orizzonte comune. Una rappresentazione simbolica della pluralità delle esperienze umane e religiose, nella quale l’unità non significa uniformità, ma capacità di riconoscersi parte di una stessa comunità.

La veglia offrirà così un’occasione per riflettere sul significato della missione nella vita della Chiesa e sul ruolo delle comunità locali nel mantenere viva l’attenzione verso i popoli, le realtà ecclesiali e le persone che vivono situazioni di fragilità. Un impegno che interpella anche il territorio valdostano, chiamato a coniugare la propria identità con l'apertura all'incontro e all'accoglienza.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre, alle ore 20.30, nel Santuario di Maria Immacolata di Aosta. Il messaggio scelto per la veglia, «Uno in Cristo, uniti nella missione», riassume l’obiettivo dell’iniziativa: riscoprire nella fede un legame capace di unire le persone e rinnovare l’impegno della comunità cristiana verso tutti i popoli.