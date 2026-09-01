Almanach de mercredi 2 septembre saint Etienne, roi
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE
Lunedì 3 agosto
Gignod, Cascina Suore di San Giuseppe – ore 7.30
S. Messa.
Martedì 4 agosto
Vescovado – mattino
Udienze.
Mercoledì 5 agosto
Vescovado – pomeriggio
Udienze.
Chiesa parrocchiale di Saint-Rhémy – ore 18.30
S. Messa con un gruppo di parrocchiani di Casale Monferrato.
Giovedì 6 agosto
Saint-Oyen, Château Verdun – ore 11.00
S. Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.
Venerdì 7 agosto
Vescovado – mattino
Udienze.
Sabato 8 agosto
Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.
Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 21.00
Partecipazione alla presentazione della biografia di don Silvio Perrin.
Domenica 9 agosto
Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu – ore 16.00
Incontro con la Superiora Generale.
Sabato 15 agosto
Cattedrale – ore 18.00
S. Messa nella solennità dell’Assunzione della B. V. Maria, titolare della Cattedrale.
Martedì 18 agosto
Vescovado – mattino
Udienze.
Mercoledì 19 agosto
Vescovado – pomeriggio
Udienze.
Giovedì 20 agosto
Vescovado – mattino
Udienze.
Sabato 22 agosto
Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 9.30
S. Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.
Lunedì 24 – sabato 29 agosto
Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.
Lunedì 31 agosto
Vescovado – mattino
Udienze.
La Chiesa celebra San Cosma Eremita
Vissuto tra il VI e il VII secolo nell'isola di Creta, presso la città di Candia, questo santo eremita greco scelse una vita di radicale allontanamento dal mondo, dedicandosi completamente al digiuno e alla preghiera contemplativa. Secondo la tradizione agiografica, dopo aver eventualmente combattuto le eresie del suo tempo, in particolare il monotelismo, Cosma abbracciò l'eremitismo più estremo, ritirandosi in una spelonca vicino a Candia dove condusse un'esistenza di totale isolamento. La sua morte è collocata tradizionalmente al 2 settembre 658. Il culto del santo eremita varcò i confini dell'isola cretese quando, nel 1058, alcuni mercanti veneziani traslarono le sue reliquie a Venezia, seguendo quanto rivelato in sogno a uno di loro.Il sole sorge alle ore 6,48 e tramonta alle ore 20,12.
“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»
— Papa Leone XIV
La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.
Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.
Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.