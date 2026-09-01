Almanach de mercredi 2 septembre saint Etienne, roi

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Lunedì 3 agosto

Gignod, Cascina Suore di San Giuseppe – ore 7.30

S. Messa.

Martedì 4 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Mercoledì 5 agosto

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Chiesa parrocchiale di Saint-Rhémy – ore 18.30

S. Messa con un gruppo di parrocchiani di Casale Monferrato.

Giovedì 6 agosto

Saint-Oyen, Château Verdun – ore 11.00

S. Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.

Venerdì 7 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 8 agosto

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 21.00

Partecipazione alla presentazione della biografia di don Silvio Perrin.

Domenica 9 agosto

Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu – ore 16.00

Incontro con la Superiora Generale.

Sabato 15 agosto

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa nella solennità dell’Assunzione della B. V. Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Mercoledì 19 agosto

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 22 agosto

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 9.30

S. Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Lunedì 24 – sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

Lunedì 31 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

La Chiesa celebra San Cosma Eremita

Vissuto tra il VI e il VII secolo nell'isola di Creta, presso la città di Candia, questo santo eremita greco scelse una vita di radicale allontanamento dal mondo, dedicandosi completamente al digiuno e alla preghiera contemplativa. Secondo la tradizione agiografica, dopo aver eventualmente combattuto le eresie del suo tempo, in particolare il monotelismo, Cosma abbracciò l'eremitismo più estremo, ritirandosi in una spelonca vicino a Candia dove condusse un'esistenza di totale isolamento. La sua morte è collocata tradizionalmente al 2 settembre 658. Il culto del santo eremita varcò i confini dell'isola cretese quando, nel 1058, alcuni mercanti veneziani traslarono le sue reliquie a Venezia, seguendo quanto rivelato in sogno a uno di loro.Il sole sorge alle ore 6,48 e tramonta alle ore 20,12.

“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.