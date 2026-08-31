Almanach de mardi 1 septembre saint Gilles

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI SETTEMBRE

Sabato 1° agosto

Cattedrale di Vercelli – ore 10.30

Concelebrazione per la Festa di Sant’Eusebio.

Courmayeur, Jardin de l’Ange – ore 18.00

Partecipazione alla conferenza del Card. Zuppi

«Pace o guerra: la voce della Chiesa».

Lunedì 3 agosto

Gignod, Cascina Suore di San Giuseppe – ore 7.30

S. Messa.

Martedì 4 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Mercoledì 5 agosto

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Chiesa parrocchiale di Saint-Rhémy – ore 18.30

S. Messa con un gruppo di parrocchiani di Casale Monferrato.

Giovedì 6 agosto

Saint-Oyen, Château Verdun – ore 11.00

S. Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore.

Venerdì 7 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 8 agosto

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié.

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 21.00

Partecipazione alla presentazione della biografia di don Silvio Perrin.

Domenica 9 agosto

Aosta, Comunità delle Suore della Congregatio Jesu – ore 16.00

Incontro con la Superiora Generale.

Sabato 15 agosto

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa nella solennità dell’Assunzione della B. V. Maria, titolare della Cattedrale.

Martedì 18 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Mercoledì 19 agosto

Vescovado – pomeriggio

Udienze.

Giovedì 20 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

Sabato 22 agosto

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 9.30

S. Messa per il rinnovamento dei voti e i giubilei di professione.

Lunedì 24 – sabato 29 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

Lunedì 31 agosto

Vescovado – mattino

Udienze.

La Chiesa celebra Sant' Egidio Abate

L'epoca in cui visse l'abate Egidio (in francese Gilles) non si conosce con precisione. Alcuni storici lo identificano con l'Egidio inviato a Roma da S. Cesario di Arles all'inizio del secolo VI; altri lo collocano un secolo e mezzo più tardi, e altri ancora datano la sua morte tra il 720 e il 740. La leggenda in questo caso non ci viene in aiuto, poiché tra i vari episodi della vita del santo annovera anche quello che viene illustrato da due vetrate e da una scultura del portale della cattedrale di Chartres, in cui è raffigurato Sant'Egidio mentre celebra la Messa e ottiene il perdono di un peccato che l'imperatore Carlo Magno non aveva osato confessare a nessun sacerdote. La tomba del santo, venerata in un'abbazia della regione di Nimes, risaliva probabilmente all'epoca merovingica, anche se l'iscrizione non era anteriore al secolo X, data in cui fu anche composta la Vita del santo abate, intessuta di prodigi sul tipo delle pie leggende raccontate a scopo di edificazione. Numerose sono le testimonianze del suo culto in Francia, Belgio e Olanda.

Il sole sorge alle ore 6,48 e tramonta alle ore 20,12.

“«La cura del creato rappresenta una vera e propria vocazione per ogni essere umano.»

— Papa Leone XIV

La tutela dell’ambiente non è soltanto una questione ecologica, ma una responsabilità verso il futuro.

Conservare montagne, boschi, acqua e paesaggi significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche una comunità alpina come la Valle d’Aosta può fare della cura del proprio territorio una scelta di civiltà.