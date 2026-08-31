Leone XIV: «Non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio»

A volte la fede non offre risposte immediate e proprio davanti a ciò che non comprendiamo emerge la difficoltà più profonda: accettare che le vie di Dio possano essere diverse dalle nostre attese. È su questa tensione tra la volontà umana e il disegno divino che Papa Leone XIV ha incentrato questa mattina la sua riflessione prima dell’Angelus, invitando i fedeli a non trasformare il dubbio e lo smarrimento in una rottura del dialogo con Dio.

All’esterno del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, il Pontefice ha preso spunto dalla reazione di Pietro alle parole di Gesù sulla sua imminente Pasqua. Una reazione che, secondo Leone XIV, nasce da «un moto di zelo, certamente animato da amore sincero», ma che contiene anche un insegnamento valido per ogni credente. «Non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio», ha sottolineato il Papa, soprattutto quando esse appaiono lontane dalle nostre aspettative. Ed è proprio in quei momenti che può insinuarsi la tentazione di pensare che sia Dio a sbagliare, oppure che non ascolti le nostre richieste e non si interessi delle nostre sofferenze.

Il messaggio del Pontefice non propone una fede priva di interrogativi. Al contrario, riconosce che il dubbio e la difficoltà di comprendere possono accompagnare il cammino spirituale. La risposta, però, non è interrompere il rapporto con Dio. «Non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore», ha esortato Leone XIV, spiegando che anche le proprie difficoltà possono essere affidate alla preghiera con sincerità e fiducia.

La seconda indicazione riguarda invece il rischio di trasformare l'incomprensione in un giudizio. Il Papa ha invitato a «non giudicare mai l’operare di Dio», ma a mettersi in ascolto con umiltà, cercando nella preghiera ciò che può essere rivelato anche attraverso situazioni che non corrispondono alle attese personali. È, nella lettura proposta dal Pontefice, la stessa grandezza che emerge dalla figura di Pietro: la capacità di parlare con sincerità e, allo stesso tempo, di rimanere docili davanti a ciò che non si comprende immediatamente.

Un messaggio che, pur partendo dal Vangelo, assume una dimensione che va oltre la sola esperienza individuale. In una società attraversata da conflitti, crisi e profonde divisioni, accettare di non avere sempre risposte immediate significa anche imparare ad ascoltare, a confrontarsi e a non trasformare ogni differenza in contrapposizione. La riflessione religiosa si intreccia così con una questione profondamente umana e sociale: la capacità di mantenere aperto il dialogo proprio quando sarebbe più facile chiuderlo.

Al termine dell’Angelus, lo sguardo di Leone XIV si è rivolto quindi alle tragedie che stanno colpendo popolazioni lontane, a cominciare da Haiti. Il Pontefice ha ricordato le notizie sul grave massacro avvenuto a Kenscoff, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre risultano sequestrate. Il Papa ha espresso la propria vicinanza alle vittime e ai loro familiari, chiedendo «che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi» e rivolgendosi direttamente ai responsabili affinché assumano un impegno concreto per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine alla violenza.

Le parole dedicate ad Haiti hanno anche una evidente dimensione politica e internazionale. Di fronte a una situazione nella quale violenza e insicurezza colpiscono la popolazione civile, l'appello del Pontefice richiama la responsabilità di chi detiene il potere e di chi può contribuire a interrompere la spirale della violenza. La pace, ancora una volta, non viene presentata come una formula astratta, ma come una condizione necessaria per restituire sicurezza, dignità e prospettive alle comunità colpite.

Il pensiero del Papa si è poi rivolto al Nepal, con una preghiera per le persone che hanno perso la vita, per i feriti, i dispersi, le famiglie e i soccorritori. In questo passaggio Leone XIV ha posto l'accento sulla necessità che la «sollecitudine di tutti» contribuisca ad alleviare le sofferenze e a portare gli aiuti necessari alla popolazione.

È un richiamo alla solidarietà che assume un significato particolare in un mondo nel quale le emergenze, siano esse provocate dalla violenza, dalle calamità o dalle fragilità sociali ed economiche, hanno spesso conseguenze che superano rapidamente i confini nazionali. Aiuti, cooperazione internazionale e capacità di intervenire tempestivamente diventano quindi strumenti essenziali non soltanto per affrontare l'emergenza, ma anche per ricostruire condizioni di sicurezza e fiducia.

Nel suo appello alla pace, il Pontefice ha richiamato anche Sant’Agostino, la cui memoria è stata celebrata nei giorni scorsi. La pace, ha ricordato Leone XIV, può essere paragonata al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre veniva spezzato e distribuito. Da qui l'auspicio che aumentino nel mondo coloro che abbiano il coraggio di «spezzare e distribuire il pane della pace», superando le divisioni, promuovendo la giustizia e praticando il perdono.

Un'immagine che porta il discorso dalla dimensione spirituale a quella concreta della convivenza tra i popoli. La pace, infatti, non può essere soltanto assenza di guerra: implica giustizia, solidarietà, responsabilità politica e capacità di riconoscere la dignità dell'altro. Anche sul piano economico e sociale, le conseguenze dei conflitti e delle crisi ricadono innanzitutto sulle popolazioni più vulnerabili, rendendo ancora più urgente un'azione internazionale capace di prevenire nuove fratture e di sostenere chi è maggiormente esposto.

Infine, Leone XIV ha ricordato il Tempo del Creato, invitando tutti a unire preghiera e azione per diventare «canali d’Acqua viva della pace di Dio», capaci di portare ristoro a un mondo ferito. È un passaggio che amplia ulteriormente il significato dell'appuntamento di oggi, collegando la pace tra le persone alla responsabilità verso il creato e verso le generazioni future.

Dalla riflessione sulla difficoltà di comprendere le vie di Dio fino alle tragedie di Haiti e del Nepal, il messaggio di Leone XIV si sviluppa dunque lungo un unico filo: non arrendersi davanti a ciò che appare incomprensibile, non interrompere il dialogo e non smettere di cercare il bene anche quando le circostanze sembrano indicare la direzione opposta. In un'epoca segnata da conflitti, emergenze e divisioni, l'invito del Pontefice diventa anche un richiamo alla responsabilità collettiva: la pace non si attende soltanto, si costruisce attraverso gesti, scelte, giustizia e solidarietà. E proprio la capacità di trasformare la fede e le parole in azione concreta resta una delle sfide più importanti per il nostro tempo.