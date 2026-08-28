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FEDE E RELIGIONI | 28 agosto 2026, 18:00

Almanach de samedi 29 aout Martyre de s. Jean-Baptiste

Padre, voi siete tanto buono! — Io non sono buono, solo Gesù è buono. Non so come quest'abito di san Francesco che indosso non scappi via da me! L'ultimo delinquente della terra è d'oro al pari di me. (San Padre Pio Pietrelcina)

Almanach de samedi 29 aout Martyre de s. Jean-Baptiste

Almanach de samedi 29 aout Martyre de .: Jean-Baptiste

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI  MONS. VESCOVO NEL MESE DI AGOSTO

Da lunedì 24 a sabato 29 agosto

  • Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

La Chiesa celebra  Martirio di San Giovanni Battista

La festa di oggi ha origini antiche nella Chiesa latina, specialmente in Francia e a Roma. La ricorrenza è legata alla dedicazione di una chiesa costruita a Sebaste, vicino al suo presunto sepolcro. Il 29 agosto si ricorda anche il secondo ritrovamento della sua testa, portata a Roma. Giovanni Battista, descritto nei Vangeli, visse una vita austera nel deserto e iniziò la sua missione intorno al 27-28 d.C., chiamando le persone a cambiare vita per accogliere Gesù. Criticò i farisei e indicò Gesù come il Messia. Denunciò pubblicamente Erode e Erodiade, per questo fu imprigionato e poi ucciso: durante una festa, la figlia di Erodiade, Salomè, chiese e ottenne la testa di Giovanni. È considerato l’ultimo profeta e primo apostolo, morto come martire per la sua fede.

Il sole sorge alle ore 6,40 e tramonta alle ore 20,25

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)
La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.

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