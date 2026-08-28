Leone XIV: «La famiglia è il luogo dove si coltiva la vita». La sfida alle dipendenze passa dalla comunità

«La sofferenza e la speranza non hanno confini». È da questa consapevolezza che Papa Leone XIV ha preso le mosse stamane, giovedì 27 agosto 2026, incontrando in Vaticano i partecipanti all’Incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l’America Latina dedicato alle situazioni di dipendenza. Un appuntamento che ha assunto, nelle parole del Pontefice, un significato più ampio della sola lotta alla droga: quello di una riflessione sulla capacità delle comunità di non lasciare sole le persone più fragili.

Le dipendenze, ha spiegato Leone XIV, sono «un fenomeno complesso che mette in evidenza il fallimento di un mondo disumanizzato». Dietro il consumo di sostanze, dunque, non c’è soltanto una questione sanitaria o di ordine pubblico, ma una condizione di vulnerabilità che coinvolge famiglie, quartieri, istituzioni e intere comunità. Per questo, secondo il Papa, la sofferenza dei giovani richiede risposte integrali fondate sulla prevenzione, sull’assistenza scientifica, su una giustizia capace di mantenere un volto umano e su un accompagnamento pastorale concreto.

Il punto centrale del ragionamento è proprio il superamento di una risposta esclusivamente emergenziale. Contrastare le dipendenze significa, nelle parole di Leone XIV, lavorare sulla «cura, sulla presenza e sulla ricostruzione del tessuto comunitario». È una prospettiva che attribuisce un peso decisivo alla prevenzione sociale e alla capacità delle istituzioni di intercettare il disagio prima che si trasformi in marginalità, dipendenza o coinvolgimento nei circuiti criminali.

Il Papa ha quindi indicato quattro ponti, quattro forme di collaborazione necessarie per affrontare un problema che per sua natura attraversa confini geografici, sociali e culturali. Il primo è quello tra la Chiesa e gli organismi internazionali, perché, ha sottolineato, nessuno può affrontare da solo il problema delle droghe. La dimensione transnazionale del fenomeno impone infatti una cooperazione stabile tra Stati, organizzazioni internazionali, realtà sanitarie e soggetti della società civile.

Il secondo ponte riguarda il rapporto tra scienza e fede. Leone XIV ha chiarito che la Chiesa non intende competere con le neuroscienze, la psichiatria o la sanità pubblica, né sostituirsi a esse. Il suo contributo, ha spiegato, consiste piuttosto nell’offrire una lettura integrale della persona umana, nella convinzione che la dipendenza non possa essere ridotta soltanto alla sua dimensione biologica o clinica.

Il terzo ponte è interno alla stessa Chiesa, che il Pontefice ha descritto come una realtà capace di mettere in relazione esperienze provenienti da continenti diversi. Nei giorni dell’incontro, ha ricordato, sono arrivate persone dall’America, dall’Asia, dall’Africa e dall’Europa, portando con sé sofferenze, speranze ed esperienze pastorali. Un confronto che mostra come le dipendenze assumano forme differenti ma producano, in contesti diversi, una medesima conseguenza: l'indebolimento dei legami personali e comunitari.

Infine c’è il ponte ecumenico. La collaborazione tra la Chiesa cattolica e le altre comunità cristiane, secondo Leone XIV, può trovare proprio nella vicinanza alle persone che soffrono un terreno concreto di incontro. L’obiettivo non è soltanto assistere chi è già caduto nella dipendenza, ma favorire percorsi di integrazione e restituire ai giovani prospettive, relazioni e possibilità per il futuro.

Ma sopra tutti questi ponti, ha osservato il Papa, resta la famiglia. «La famiglia, il luogo dove si coltiva la vita, dove essa viene custodita e proiettata verso il futuro», ha affermato Leone XIV, indicando nella solidità dei legami familiari una delle forme più efficaci di prevenzione. Una posizione che porta il discorso direttamente sul terreno sociale: quando una famiglia viene lasciata sola di fronte alla povertà, alla violenza, alla criminalità o alla mancanza di opportunità, anche la capacità di proteggere i propri figli si indebolisce.

Il Pontefice ha richiamato infatti il dolore delle famiglie spezzate dal consumo di droghe, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio, dalla povertà o dall’assenza di opportunità. Sono condizioni che possono alimentare un circolo vizioso nel quale il disagio economico e sociale diventa terreno fertile per l’emarginazione e, nei casi più gravi, per l'ingresso nelle reti criminali.

In questo quadro, la frase del Papa secondo cui «non c’è migliore prevenzione contro le droghe di una buona famiglia» non va letta soltanto come un richiamo morale. È anche una sottolineatura politica e sociale: la prevenzione passa dalla qualità dei servizi, dall’accesso alla sanità, dalle politiche educative, dalle opportunità offerte ai giovani e dalla capacità delle istituzioni di sostenere i nuclei familiari più vulnerabili.

La conclusione di Leone XIV allarga ulteriormente lo sguardo. «La Chiesa sia una famiglia», ha detto, chiedendo un’attenzione particolare per chi vive ai margini, fino all’appello perché sia «la famiglia di tutte le persone rimaste ai margini della strada». È un’immagine che supera il tema specifico delle dipendenze e propone una precisa idea di comunità: una società è realmente capace di futuro non quando elimina dalla vista le proprie fragilità, ma quando costruisce strumenti per affrontarle e reinserire chi è caduto.

Il messaggio del Papa, in definitiva, lega così la lotta alle dipendenze a una questione più profonda: quale società vogliamo costruire attorno ai giovani e alle loro famiglie. La risposta non può essere affidata soltanto alla repressione né esclusivamente alla cura sanitaria. Servono prevenzione, educazione, lavoro, inclusione, sostegno alle famiglie e comunità capaci di riconoscere il disagio prima che diventi esclusione. È su questo terreno, più ancora che sul contrasto alla singola sostanza, che si misura la capacità di una società di trasformare la sofferenza in una possibilità di riscatto.