Almanach de dimanche 30 aout sainte Faustine

La Chiesa celebra Sant' Agilo di Rebais Abate

Figura di spicco del VII secolo, egli non fu solo un contemplativo, ma un abile diplomatico e un infaticabile missionario. In un'epoca di profondi mutamenti politici e religiosi, la sua azione fu determinante per la sopravvivenza della potente abbazia di Luxeuil, messa in pericolo dalle ire della corte reale. Chiamato in seguito a guidare la neonata comunità di Rebais, Agilo si distinse per la sua capacità di armonizzare il severo rigore del monachesimo irlandese con la sapiente organizzazione della regola benedettina. La sua vita, sospesa tra l'umiltà del chiostro e le incombenze del mondo, offre il ritratto di un pastore che seppe unire la fermezza della fede alla prudenza dell'azione. E' celebrato il 30 agosto.

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“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.