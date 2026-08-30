Almanach de lundi 31 aout saint Aristide

Tieniti sempre stretta alla santa Chiesa cattolica, perché ella sola ti può dare la vera pace, perché ella sola possiede Gesù sacramentato, che è il vero principe della pace.

(San Padre Pio Pietrelcina)

La Chiesa celebra San Giuliano l'ospitaliere

Nobile cavaliere belga dal carattere impulsivo che, dopo aver ricevuto una profezia da un cervo, uccide i propri genitori per errore. Pentito, si dedica alla preghiera e ai bisognosi, viaggiando per l’Europa con la moglie. In Italia, apre una locanda in riva a un fiume, dove ospita i viandanti e i bisognosi, guadagnandosi il nome di San Giuliano l’Ospitaliere.Il sole sorge alle ore 6,48 e tramonta alle ore 20,12.

“La pace chiama ogni persona alla responsabilità: inizia da me, inizia da no”. (Papa Leone XIV)

La costruzione di una società più giusta non dipende soltanto dalle grandi decisioni dei potenti, ma dai gesti quotidiani di ciascuno di noi. Ogni parola, scelta e comportamento possono diventare un seme di pace o di divisione. La responsabilità comune nasce dalla consapevolezza che il bene degli altri riguarda anche la nostra vita.