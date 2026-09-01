Casa Sollievo, il Vaticano alza la posta: il futuro dell’ospedale di Padre Pio passa anche dalla politica

La Casa Sollievo della Sofferenza non è un ospedale come gli altri. È una delle opere più importanti lasciate da San Pio da Pietrelcina, ma è anche una grande realtà sanitaria inserita nel sistema pubblico italiano, con un peso occupazionale, economico e sociale che va ben oltre i confini di San Giovanni Rotondo. Per questo l’udienza concessa da Papa Leone XIV, nella mattinata di lunedì 31 agosto 2026, alla Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione assume un significato che supera la dimensione strettamente ecclesiale.

A Castel Gandolfo il Papa ha voluto conoscere direttamente lo stato di avanzamento del lavoro della Commissione istituita con il chirografo del 27 maggio 2026. La scelta di intervenire direttamente sulla gestione e sulla sostenibilità dell’Opera dimostra quanto la Santa Sede consideri strategico il futuro dell’ospedale. E, soprattutto, conferma che le difficoltà accumulate negli ultimi anni non vengono considerate un problema contingente, ma una questione da affrontare con una prospettiva di lungo periodo.

Il messaggio che arriva dal Vaticano è dunque piuttosto chiaro: Casa Sollievo deve essere salvata, rilanciata e resa sostenibile. Ma il verbo “salvare” non deve essere interpretato soltanto in senso finanziario. Significa garantire la continuità dell’attività ospedaliera, tutelare i lavoratori, mantenere la capacità di assistenza e ricerca e, nello stesso tempo, preservare il carattere particolare di un’istituzione nata dalla visione di Padre Pio.

Alla riunione erano presenti il presidente della Commissione Maximino Caballero Ledo, il coordinatore Fabio Gasperini, il sostituto della Segreteria di Stato monsignor Paolo Rudelli, il presidente dell’APSA monsignor Giordano Piccinotti, l’arcivescovo di Foggia-Bovino monsignor Giorgio Ferretti e il segretario Fabrizio Colaci. Una composizione che rende evidente il livello istituzionale dell’operazione: non siamo di fronte a un semplice intervento amministrativo, ma a una scelta che coinvolge direttamente i vertici economici e diplomatici della Santa Sede.

Sul tavolo ci sono innanzitutto i conti. La Commissione sta analizzando la situazione economica e finanziaria della Fondazione e lavora alla progressiva riduzione delle principali passività. Ma il risanamento di un grande ospedale non può essere affrontato con una logica puramente contabile. Tagliare i costi, infatti, non può significare indebolire i servizi; ridurre le passività non può tradursi in una perdita di professionalità; aumentare l’efficienza non può compromettere la qualità dell’assistenza.

È qui che la questione economica diventa inevitabilmente politica.

La Commissione ha indicato tra le proprie priorità il rafforzamento della collaborazione con le istituzioni pubbliche italiane. Un passaggio tutt’altro che secondario, perché Casa Sollievo della Sofferenza è profondamente inserita nella realtà sanitaria della Puglia. Il suo destino riguarda quindi anche la Regione, il sistema sanitario territoriale, i rapporti con le istituzioni nazionali e, più in generale, la capacità della sanità pubblica di valorizzare una struttura che rappresenta un patrimonio sanitario e scientifico di grande rilievo.

La domanda politica, a questo punto, è inevitabile: quale ruolo dovranno assumere le istituzioni italiane nel percorso di rilancio?

Non significa necessariamente immaginare un intervento pubblico diretto sui conti della Fondazione. Significa piuttosto comprendere come Casa Sollievo possa essere inserita in una strategia sanitaria capace di valorizzarne le competenze, le specializzazioni e il patrimonio professionale. Se l’obiettivo è garantire un futuro all’ospedale, il rapporto con la Regione Puglia e con il Servizio sanitario nazionale diventa un elemento strutturale della soluzione.

Ancora più delicata è la questione del personale. La stabilizzazione dei rapporti con i lavoratori è stata indicata dalla Commissione tra le priorità. Ed è probabilmente uno dei passaggi più importanti dell’intero piano di rilancio. Un ospedale vive infatti innanzitutto delle persone che vi lavorano: medici, infermieri, tecnici, ricercatori, amministrativi e operatori sanitari rappresentano il capitale più difficile da ricostruire una volta disperso.

Per questo la crisi di Casa Sollievo non può essere letta soltanto attraverso i bilanci. Dietro una voce di costo ci sono lavoratori e famiglie; dietro una riorganizzazione c’è un territorio; dietro ogni scelta sull’offerta sanitaria ci sono pazienti che devono poter continuare a ricevere cure.

La partita riguarda quindi direttamente anche San Giovanni Rotondo. L’ospedale rappresenta infatti uno dei principali motori economici e sociali dell’area e contribuisce, insieme al flusso dei pellegrini legato a Padre Pio, a definire l’identità stessa della città. Un eventuale indebolimento della struttura avrebbe conseguenze che andrebbero oltre il settore sanitario, incidendo sull’occupazione, sull’economia locale e sull’indotto.

Per questo il piano di rilancio annunciato dalla Commissione dovrà necessariamente trovare un equilibrio tra tre esigenze: sostenibilità finanziaria, qualità sanitaria e tutela della missione originaria. La sfida non è semplice, soprattutto in una fase nella quale la sanità italiana deve fare i conti con l’aumento dei costi, la carenza di personale e la crescente domanda di assistenza.

In questo quadro assume rilievo anche la conferma di Gino Gumirato alla guida della direzione generale della Fondazione, con il mantenimento della rappresentanza legale. Nei giorni scorsi il presidente Maximino Caballero Ledo ha inoltre proceduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. È il segnale che la fase delle analisi sta progressivamente lasciando spazio a quella delle decisioni.

E qui si misurerà realmente la capacità della Santa Sede di trasformare l’intervento della Commissione in un progetto concreto.

La linea indicata da Leone XIV sembra essere quella di evitare tanto l’immobilismo quanto una semplice operazione di ridimensionamento. L’obiettivo è costruire le condizioni perché Casa Sollievo possa continuare a esistere e a crescere, ma con basi economiche e organizzative compatibili con la realtà sanitaria contemporanea.

È una sfida che riguarda il Vaticano, ma non soltanto il Vaticano. Riguarda la Puglia, riguarda le istituzioni sanitarie italiane, riguarda i lavoratori e riguarda soprattutto migliaia di pazienti e famiglie. La dimensione religiosa dell’Opera rimane fondamentale, ma non può oscurare quella sanitaria, economica e sociale.

Il futuro della Casa Sollievo della Sofferenza, dunque, potrebbe diventare anche un banco di prova per un modello più ampio: quello di una grande opera nata dalla fede e dalla solidarietà che deve confrontarsi con le regole, i costi e le complessità della sanità moderna. Padre Pio volle costruire una “casa” per chi soffre. Settant’anni dopo, la sfida è fare in modo che quella casa abbia ancora fondamenta solide.

E la vera partita, adesso, non sarà soltanto evitare una crisi: sarà dimostrare che un patrimonio spirituale può continuare a produrre valore sanitario e sociale anche nel futuro, attraverso una gestione capace di coniugare identità, efficienza e responsabilità pubblica.