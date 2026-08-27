Chihuahua ucciso ad Aosta, gli animalisti vanno in Procura: 2.000 euro a chi aiuterà a trovare il responsabile

La vicenda di Zeppelin, il chihuahua scomparso nel quartiere Cogne di Aosta e restituito alla sua proprietaria in condizioni disperate, non si ferma alla denuncia della donna e all'indignazione suscitata in città e sui social. Sul caso interviene ora anche l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica di Aosta e lancia un appello alla ricerca di eventuali testimoni.

L'associazione ha deciso inoltre di mettere a disposizione una ricompensa di 2.000 euro, destinata a chi, attraverso una segnalazione alle forze dell'ordine e una successiva testimonianza, dovesse fornire elementi utili all'individuazione del responsabile e al suo definitivo riconoscimento in sede giudiziaria. Una presa di posizione che porta il caso oltre la dimensione privata della tragedia vissuta dalla proprietaria e lo inserisce nel più ampio tema della tutela degli animali e del contrasto alla violenza nei loro confronti.

I fatti, ricostruiti dalle cronache locali, risalgono alla sera di giovedì 13 agosto, quando Zeppelin, un chihuahua a pelo lungo, si allontanò accidentalmente dall'abitazione della proprietaria. La donna ne denunciò la scomparsa e avviò le ricerche, coinvolgendo anche persone del quartiere e utilizzando i social nella speranza di ritrovare il cane.

Tre giorni più tardi, il 16 agosto, il ritrovamento che ha trasformato una scomparsa in un caso dai contorni drammatici: il cane venne riportato davanti all'abitazione della proprietaria, sullo zerbino, agonizzante. Le condizioni dell'animale erano tali da non lasciargli scampo. La donna ha raccontato di averlo visto tornare gravemente ferito e di avere immediatamente compreso la gravità della situazione. Le ricostruzioni pubblicate dalla stampa locale riferiscono di lesioni compatibili con percosse, anche se saranno gli accertamenti investigativi e medico-veterinari a dover stabilire con precisione la dinamica della morte.

La proprietaria, ancora profondamente scossa, ha continuato a chiedere che venga fatta chiarezza. Nei giorni scorsi è stata ascoltata dalla Polizia, alla quale ha fornito informazioni e sospetti relativi alle ore comprese tra la scomparsa e il ritrovamento del cane. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quei tre giorni attraverso le testimonianze e gli eventuali riscontri disponibili.

È proprio su questo terreno che assume particolare importanza l'iniziativa dell'AIDAA. La ricompensa di 2.000 euro punta infatti a rompere l'eventuale muro di omertà e a incentivare chi possa aver visto qualcosa a rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine. Non si tratta, dunque, di sostituire il lavoro investigativo, ma di favorire l'emersione di informazioni che potrebbero contribuire alla ricostruzione dei fatti.

La scelta di rivolgersi alla Procura assume anche un significato sul piano giuridico. Uccidere o maltrattare un animale non è una questione confinata alla sfera privata del proprietario: la normativa italiana prevede specifiche fattispecie penali per le condotte di maltrattamento e uccisione di animali. Saranno naturalmente gli investigatori e la magistratura a stabilire, sulla base degli elementi raccolti, quale sia stata la dinamica effettiva e quali eventuali responsabilità penali possano essere contestate.

Ed è proprio la cautela a essere indispensabile in questa fase. L'indignazione per quanto accaduto è comprensibile, ma l'individuazione di un responsabile non può essere affidata alle accuse sui social o a una sorta di processo parallelo. Servono testimonianze, riscontri, eventuali immagini di videosorveglianza e tutti quegli elementi che possano consentire agli investigatori di trasformare i sospetti in prove utilizzabili in un procedimento penale.

Il caso ha intanto provocato una forte reazione nella comunità aostana. La storia di Zeppelin ha suscitato centinaia di commenti e messaggi di solidarietà alla proprietaria, segno di quanto il rapporto con gli animali domestici sia ormai profondamente radicato nella società. In questo senso, la vicenda assume anche una dimensione sociale: quando un animale viene colpito con una violenza tanto grave, la reazione collettiva non riguarda soltanto la perdita di un cane, ma il senso di sicurezza e di convivenza all'interno di un quartiere.

C'è poi un ulteriore aspetto da non sottovalutare. Il quartiere Cogne è una delle zone popolari più conosciute di Aosta e una vicenda come questa, se confermata nei suoi aspetti più brutali, può alimentare paura, diffidenza e tensioni tra residenti. Proprio per questo sarà importante che le istituzioni riescano a fornire, quando gli accertamenti lo consentiranno, una ricostruzione chiara e documentata dell'accaduto, evitando tanto minimizzazioni quanto allarmismi.

La ricompensa annunciata dall'AIDAA rappresenta quindi un ulteriore elemento nella ricerca della verità. Chiunque abbia visto qualcosa nei giorni della scomparsa di Zeppelin, abbia notato movimenti sospetti o disponga di informazioni concrete potrà rivolgersi alle forze dell'ordine. Saranno poi gli investigatori a valutare l'attendibilità degli elementi forniti e la loro eventuale rilevanza per l'indagine.

La vicenda di Zeppelin, in definitiva, va oltre la storia di un piccolo cane e della sua proprietaria. Tocca il rapporto tra persone e animali, il senso di responsabilità all'interno di una comunità e il ruolo delle istituzioni davanti a episodi di violenza. La richiesta che arriva oggi dal mondo animalista è semplice: fare luce sui fatti e, se emergeranno responsabilità, assicurare che chi ha commesso il gesto ne risponda davanti alla giustizia. In una città come Aosta, dove la dimensione della comunità è particolarmente forte, anche una vicenda apparentemente circoscritta può diventare un banco di prova per capire quanto una società sappia proteggere i più vulnerabili e, soprattutto, quanto sappia affidare la ricerca della verità alle istituzioni anziché alla rabbia.