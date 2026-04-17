Un cane non è un gioco: responsabilità, non improvvisazione

C’è una differenza enorme tra desiderare un cane e saperlo davvero gestire. Ed è proprio in questo spazio, troppo spesso riempito di leggerezza e buone intenzioni, che nascono i problemi: abbandoni, comportamenti ingestibili, incidenti evitabili. La verità è semplice e scomoda: un cane non è un passatempo, è una responsabilità quotidiana.

In questo contesto torna, per la sua 13ª edizione, il corso per il conseguimento del Patentino dedicato ai proprietari e agli aspiranti proprietari di cani. Un’iniziativa che, anno dopo anno, prova a colmare un vuoto culturale prima ancora che formativo.

Il percorso è aperto a tutta la cittadinanza ed è strutturato in tre moduli. La parte teorica si svolgerà nelle serate di martedì 5, giovedì 7, martedì 12 e giovedì 14 maggio, con la possibilità di partecipare sia in presenza, presso la sede del CELVA, sia online. Seguirà, venerdì 15 maggio, una sessione interattiva con il coinvolgimento dei docenti e di due educatori cinofili, pensata per tradurre i concetti in situazioni concrete: un passaggio fondamentale, perché tra teoria e realtà c’è spesso un abisso.

Il corso si concluderà con la parte pratica, prevista sabato 16 e domenica 17 maggio all’Arena Croix Noire di Aosta, con esercitazioni dirette della durata di circa due ore per gruppo. È qui che si misura davvero la consapevolezza del proprietario: nel rapporto con l’animale, nella gestione degli imprevisti, nella capacità di leggere segnali e comportamenti.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 4 maggio 2026, compilando il modulo online. La quota è contenuta: 20 euro per la parte teorica, obbligatoria per ottenere il Patentino, e altri 20 euro per la pratica. Una cifra simbolica, se confrontata con il valore – e il peso – della responsabilità che si assume accogliendo un cane.

Non a caso, tra le novità di quest’anno c’è la gratuità del corso per chi, nel 2026, ha adottato o sta adottando un cane dal canile regionale. Un segnale importante: adottare è un gesto nobile, ma deve essere accompagnato da consapevolezza. Altrimenti si rischia di trasformare una seconda possibilità in un nuovo fallimento.

L’iniziativa è promossa dal CELVA insieme all’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito della convenzione per il controllo del randagismo e la tutela degli animali da compagnia, con il coinvolgimento della Regione e dell’Ordine dei Medici Veterinari valdostani.

Ma al di là delle date e dell’organizzazione, il punto è un altro. Questo corso non è solo un’opportunità: è, di fatto, una cartina di tornasole. Perché chi davvero vuole un cane dovrebbe sentire il bisogno di formarsi. Gli altri, forse, dovrebbero fermarsi un momento prima di prendere una decisione che incide per anni sulla vita di un animale – e anche sulla propria.

Perché un cane non si prende. Si accoglie. E soprattutto, si merita.