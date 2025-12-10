Gipeto al sicuro in valle di cogne: scattano i divieti nelle cascate di ghiaccio

La Valle di Cogne accoglie ancora una volta la coppia di gipeti che, da anni, sceglie le pareti rocciose della Valnontey come luogo sicuro per la riproduzione. Per garantire la massima tranquillità a questa specie straordinaria e vulnerabile, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha istituito un’area di rispetto assoluto che interessa alcune delle cascate di ghiaccio più frequentate dagli alpinisti. L’iniziativa non è solo un atto di tutela ambientale: è un monito concreto sull’importanza di proteggere gli spazi naturali e le specie che li abitano.

All’interno della zona, ogni attività che possa disturbare i gipeti è vietata, comprese osservazioni ravvicinate, fotografie, riprese, e sorvoli con droni o altri velivoli, salvo emergenze di protezione civile o soccorso. Le nove cascate di ghiaccio più note, come “Di fianco alla leggenda” e “Fiumana di Money”, sono off-limits per l’arrampicata, sottolineando l’urgenza di limitare l’impatto umano in un contesto naturale delicato.

Il gipeto, specie tutelata a livello europeo e inserita nella Red List della IUCN come “Vulnerable”, è particolarmente sensibile al disturbo antropico, soprattutto durante il periodo riproduttivo che va dall’autunno fino a luglio. L’attività alpinistica invernale, intensa nella Valnontey, ha reso nel tempo necessarie misure concrete di protezione.

Il Corpo di Sorveglianza dell’Ente Parco monitorerà costantemente il nido, assicurando che i divieti vengano rispettati e che i gipeti possano nidificare in totale tranquillità. La zona di protezione resterà attiva fino alla fine della stagione riproduttiva, prevista per luglio, con sanzioni applicate in caso di violazioni.

L'area interdetta

Questa iniziativa rappresenta un esempio di come la gestione consapevole dei territori possa conciliare le attività umane con la conservazione della biodiversità, ricordando che ogni gesto di rispetto verso la natura contribuisce a salvaguardare la vita di specie rare e preziose come il gipeto.