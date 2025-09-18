Un gatto senza nome è come un libro senza copertina

C’è un proverbio che dice: “Il gatto non appartiene a nessuno, ma tutti appartengono al gatto”. È vero, eppure oggi più che mai è importante garantire a questi compagni silenziosi di vita una tutela concreta e riconoscibile. È il senso della campagna promossa dall’Assessorato alla Sanità e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, che fino al 13 dicembre 2025 offre ai proprietari di gatti la possibilità di applicare gratuitamente il microchip e iscrivere l’animale alla banca dati regionale degli animali da affezione.

L’iniziativa, organizzata insieme all’Ordine dei Medici Veterinari e al Servizio veterinario regionale, non è solo un atto burocratico: è un gesto di amore e responsabilità. Il microchip – già obbligatorio per i cani – diventa così un vero passaporto felino, capace di restituire un animale smarrito alla sua famiglia, di contrastare l’abbandono e di migliorare la gestione sanitaria collettiva della popolazione felina.

«L’identificazione del gatto rappresenta uno strumento fondamentale di tutela, sia per l’animale sia per il proprietario», spiega la Dott.ssa Giovanna Michela Villa, dirigente della Struttura Sanità Animale. «Invitiamo tutti ad approfittare di questa opportunità, per costruire insieme un futuro più sicuro e responsabile».

Per aderire, basta preiscrivere il proprio gatto presso il Comune di residenza e prenotare l’applicazione del microchip presso l’ambulatorio veterinario dell’AUSL in località Amérique 7 a Quart, oppure rivolgersi a una delle strutture private aderenti. Lì, con una qualsiasi prestazione a pagamento, sarà possibile richiedere l’identificazione gratuita (microchip e registrazione in banca dati).

Dietro le cifre e le norme, resta la sostanza: un piccolo gesto che può fare la differenza. Un gatto con il microchip è un gatto che non rischia di scomparire nell’anonimato, ma che porta con sé il segno concreto dell’affetto e della cura del suo umano.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0165 774612 (lun-ven) o mail ambvet@ausl.vda.it.

Perché un microchip non è solo tecnologia: è la firma invisibile dell’amore che ci lega ai nostri animali.