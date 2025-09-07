Convocata l’assemblea dei soci Avapa: attesa per le comunicazioni della Presidente sul Canile/Gattile Regionale

I Soci di A.VA.P.A. – Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux ODV sono convocati in Assemblea presso la sede sociale di Saint-Christophe, in località Grand Chemin 187, il prossimo 23 settembre 2025. L’appuntamento, fissato in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione alle ore 18.00, rappresenta un passaggio cruciale per la vita dell’associazione, che da decenni è punto di riferimento per la tutela e l’accoglienza degli animali sul territorio valdostano. Tra i temi al centro dei lavori non mancheranno gli aspetti organizzativi e interni, come il rinnovo delle tessere associative per il 2025, la ratifica della nomina di un nuovo consigliere a seguito di dimissioni e la conferma della proroga del contratto di un collaboratore. Ma l’attenzione dei soci sarà soprattutto rivolta alle comunicazioni della presidente Laura Ventura, chiamata a fare il punto sulle attività in corso e a presentare il programma delle prossime iniziative.

Particolarmente atteso l’aggiornamento sulla situazione del Canile/Gattile Regionale, che negli scorsi mesi è stato al centro di accese polemiche dopo l’affidamento della gestione a un’associazione esterna alla Valle, interrompendo una lunga stagione in cui la struttura era stata gestita proprio da Avapa. La scelta aveva sollevato critiche e alimentato un confronto acceso tra istituzioni, cittadini e volontari, rendendo ora l’assemblea un’occasione importante per chiarire prospettive e strategie future.

Sarà dunque un momento non solo di confronto interno, ma anche di rilancio: Avapa intende infatti riaffermare il proprio ruolo attivo nella difesa degli animali e nella sensibilizzazione della comunità, con un programma che punta a rafforzare il volontariato, le campagne di adozione e le attività educative sul territorio. L’assemblea del 23 settembre diventa quindi un appuntamento imprescindibile per i soci e per chi guarda all’associazione come presidio fondamentale di civiltà e di rispetto verso gli animali.