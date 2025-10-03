In piazza Chanoux la festa degli amici a 4 zampe con “Aosta Dog Friendly”

Piazza Chanoux si trasforma domani, sabato 4 ottobre, in un palcoscenico dedicato agli amici a quattro zampe con l’evento di lancio di “Aosta Dog Friendly”, iniziativa che celebra il legame speciale tra cane e territorio.

L’appuntamento rientra nel progetto Interreg “DestinationBarry”, che vede come capofila il Comune di Aosta e come partner la Fondation Barry di Martigny, insieme ai Comuni di Etroubles, Saint-Rhémy-en-Bosses e Saint-Oyen.

Il programma si apre alle ore 11 con attività e giochi in legno pensati per bambini e bambine, per proseguire nel pomeriggio, dalle 15, con la sfilata dei cani San Bernardo e delle unità cinofile attraverso le vie del centro cittadino fino a piazza Chanoux.

Qui saranno presentate le attività della Fondation Barry e verrà svelata l’iniziativa “Aosta Dog Village”, che prevede la realizzazione di un centro dedicato alla cultura del cane nell’area di Saumont. Seguiranno un atelier e alcune sorprese per i più piccoli.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e ai proprietari di cani, promette di trasformare il cuore della città in una giornata di festa all’insegna della convivialità, dell’amicizia e della scoperta.

Il progetto “DestinationBarry” è finanziato dall’Unione Europea (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), dallo Stato italiano (Fondo di Rotazione), dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027.