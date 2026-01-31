Cercano casa

Questa adozione è gestita da Rosanna Pilone di Bricherasio, volontaria del Canile di Cavour, in provincia di Torino.

Siamo costrette a chiedere il vostro aiuto per realizzare l’ultimo desiderio di Cinzia. Un regalo.

Cinzia ha sempre accudito e ospitato randagi, salvato gatti malati e incidentati. Non si è mai fermata di fronte alla sofferenza. Ha dedicato la sua vita ad aiutare non solo gli animali, ma anche le volontarie, senza mai tirarsi indietro, per niente e per nessuno.

Ma oggi Cinzia non c’è più. Ha lasciato il suo adorato marito, il suo anziano cagnone Ulisse, i suoi amati gatti e un vuoto immenso nei nostri cuori e nel mondo del volontariato.

Il suo ultimo pensiero è stato per loro: i gatti che erano la sua vita. Lei sapeva che il marito, per quanto amorevole, buono e disponibile, non sarebbe riuscito a “sostituirla”.

Abbiamo dunque bisogno del vostro aiuto nella divulgazione per trovare casa ad alcuni di loro. Sono tutti regolarmente vaccinati, negativi FIV/FELV e naturalmente castrati/sterilizzate.

Le date di nascita sono presunte perché sono tutti trovatelli… e ve li presentiamo uno alla volta.

TOTÒ è un bel maschio nato nel 2020. È giovane e sano, non assume farmaci, ma l’alimentazione è vincolata esclusivamente a cibo gastrointestinal, sia secco che umido.

Unicamente per questa ragione cerchiamo per lui un’adozione come figlio unico. Naturalmente è possibile l’inserimento in una famiglia con altri gatti (e cani abituati), purché possano essere controllati durante i pasti.

Affettuosissimo, adora il contatto fisico: basta che qualcuno lo stropicci e lui è felice!

Un difetto? Un pochino sovrappeso 😊. Burroso!

Indicato per persone anziane, perché è dolcissimo e delicato nei modi.

Se potete aiutare con le condivisioni, vi siamo infinitamente grate.

Per ulteriori info e adozione, mandate per favore un messaggio WhatsApp: vi ricontatteremo.

Sandra 347 1509593 – Rosy 392 2445504

POLPETTA è una giovane gatta, classe 2021. È sana e in perfetta forma fisica.

Purtroppo non si sa nulla del suo passato, ma è certo che la vita per lei, prima di essere accolta da Cinzia, non sia stata facile.

È molto diffidente e necessita di tempo e pazienza affinché il suo cuore si apra e capisca che può lasciarsi andare. Per questa ragione cerchiamo per lei una famiglia esperta di gatti, che sappia riconoscere le sue necessità e offrirle un ambiente sereno, senza alcuna fretta di ottenere da lei più di quanto, all’inizio, possa offrire.

Convive serenamente con altri gatti e con cani abituati e rispettosi.

NIKITA è una gatta nata nel 2011. Appartiene a quella categoria di gatti definiti un po’ “particolari”… quelli che spesso solo le volontarie scelgono di salvare.

Nikita è tripode, ma si muove agevolmente e in totale autonomia, utilizzando anche la lettiera aperta senza difficoltà.

Può mangiare esclusivamente cibo secco Z/D della Hill’s (salvo qualche sporadica concessione al tacchino bollito).

È in terapia con cortisone e Florentero.

È molto minuta, caratterialmente schiva con gli estranei, ma delicata e molto tranquilla con i suoi simili. È abituata anche a condividere la casa con cani tolleranti.

Consigliamo tuttavia un’adozione come figlia unica a causa della gestione del cibo. Non escludiamo l’inserimento in una famiglia con altri gatti, a condizione che possa essere rigidamente controllata durante i pasti.

