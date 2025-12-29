Mici in cerca di affetto

Cercano casa con la massima urgenza presso umani amorevoli questi splendidi mici di Torre Pellice in provincia di Torino. Mamma e tre figli maschi, sterilizzati e in ottima salute. La loro amica umana è volata in Paradiso. I mici sono disorientati. Hanno bisogno di un ambiente tutto coccole, rassicurante e accogliente.

Cell. +39 340 319 6513 oppure 320 42 35 696