Cercano casa con la massima urgenza presso umani amorevoli questi splendidi mici di Torre Pellice in provincia di Torino. Mamma e tre figli maschi, sterilizzati e in ottima salute. La loro amica umana è volata in Paradiso. I mici sono disorientati. Hanno bisogno di un ambiente tutto coccole, rassicurante e accogliente.
Cell. +39 340 319 6513 oppure 320 42 35 696
Diritti degli Animali | 29 dicembre 2025, 15:19
Mici in cerca di affetto
