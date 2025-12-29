 / Diritti degli Animali

Mici in cerca di affetto

Rubrica dedicata agli amici a quattro zampe in cerca di una casa amorevole! Presentiamo cani e gatti che aspettano solo di trovare la famiglia giusta per loro

Cercano casa con la massima urgenza presso umani amorevoli questi splendidi mici di Torre Pellice in provincia di Torino. Mamma e tre figli maschi, sterilizzati e in ottima salute. La loro amica umana è volata in Paradiso. I mici sono disorientati. Hanno bisogno di un ambiente tutto coccole, rassicurante e accogliente.
Cell. +39 340 319 6513 oppure 320 42 35 696

