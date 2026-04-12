Cani e gatti in cerca di affetto

C’è un filo invisibile che unisce storie diverse, ma con lo stesso bisogno: trovare una casa, una presenza, una relazione fatta di fiducia. Tra Rivalta e Cavour, sono tanti gli animali che attendono qualcuno disposto a fermarsi, guardarli e scegliere di condividere un pezzo di strada insieme.

Dall’Arca di Piera, Rivalta

All’Arca di Piera, in via Valgioie 39, località Prabernasca, la vita scorre tra attese e piccoli gesti quotidiani. Qui ogni animale porta con sé una storia, ma soprattutto una possibilità.

Tra loro spiccano Piti e Ciro, una coppia inseparabile.

Ciro è un elegante gatto siamese bianco e beige, maschio sterilizzato di quattro anni: affettuoso, espansivo, capace di conquistare chiunque con la sua dolcezza.

Piti, siamese marrone di sei anni, è altrettanto dolce e tranquilla. Per loro l’adozione ideale è insieme, perché il loro legame è già una famiglia.

Per informazioni: David – 331 9131169

C’è poi Nymeria, una gattina deliziosa, nata nel 2024 e in struttura dal 2025. È socievole, giocherellona, sterilizzata e vaccinata. Ma porta con sé qualche fragilità che richiede attenzione: ha bisogno di una famiglia protettiva, capace di offrirle sicurezza e stabilità.

Per lei: Luigina – 340 9093431

E infine Isotta, una splendida gatta nera, dal carattere forte ma segnato. Dopo aver cresciuto una numerosa cucciolata, si è ritrovata sola. È buona e curiosa, ma ancora diffidente: i movimenti bruschi la spaventano. Ha bisogno di tempo, rispetto e di riscoprire la fiducia.

Per lei, al momento, è possibile un’adozione a distanza: un gesto concreto che garantisce cure, cibo e serenità mentre impara, lentamente, a riaprirsi.

Contatti: Melissa – 366 2312490

Dal Rifugio di Cavour

Anche al Rifugio di Cavour, in via Barrata 34, località Sant’Agostino, non mancano storie che aspettano di cambiare direzione.

C’è Giorgia, splendida meticcia di due anni, taglia media, pelo raso. Una cagna equilibrata e affettuosa, pronta a legarsi a chi saprà darle fiducia.

Poi Venus, micia tigrata dal passato incerto ma dal carattere socievole e simpatico, capace di adattarsi e cercare subito il contatto.

E infine Ale e Franz, due meticci di taglia media, tre anni, pieni di energia e vitalità. Allegri, sani, vanno d’accordo con tutti e rappresentano la compagnia ideale per chi cerca due amici inseparabili.

Per tutti loro: 339 456 6332