Avapa, tra attività sul territorio e nuovi progetti per il benessere animale

C’è un filo che lega tutte le attività di AVAPA, ed è la convinzione che il benessere animale sia parte integrante del benessere di una comunità. L’AVAPA Odv - Associazione Valdostana per la Protezione degli Animali continua a dimostrarlo con un lavoro quotidiano fatto di interventi concreti, ascolto e progettualità. Più viva che mai, l’associazione porta avanti con energia e passione una rete di sostegno che coinvolge volontari, cittadini e realtà locali.

Negli ultimi mesi l’impegno si è tradotto in azioni misurabili. Il progetto “Ciotole Solidali” è diventato uno strumento fondamentale per prevenire rinunce e abbandoni: attraverso la distribuzione di alimenti per animali, su segnalazione dei PUA e degli assistenti sociali, vengono intercettate situazioni di fragilità economica e offerto un aiuto tempestivo. Nei casi di comprovata necessità, sempre in raccordo con gli enti preposti, l’associazione interviene anche sulle spese veterinarie urgenti, con l’obiettivo di tutelare l’animale senza aggravare il carico delle famiglie.

Non manca l’attenzione alla legalità e alla tutela. AVAPA ha effettuato sopralluoghi in seguito a segnalazioni di malgoverno, attivando quando necessario gli organi competenti e operando nel rispetto delle procedure. Un’attività delicata, che richiede equilibrio ma anche determinazione, perché la protezione degli animali passa anche dalla vigilanza sul territorio.

Prosegue inoltre la gestione di otto colonie feline, seguite grazie alle donazioni di cibo e al lavoro costante dei volontari, che garantiscono alimentazione e monitoraggio sanitario. L’associazione mette a disposizione gabbie trappola per la cattura controllata dei gatti di territorio, finalizzata a sterilizzazioni e cure veterinarie, prevenendo così nascite incontrollate e situazioni critiche dal punto di vista sanitario.

Gli interventi riguardano anche gatti malati o feriti e cucciolate in difficoltà, con un coordinamento costante con i veterinari. Parallelamente continua l’attività di ricerca di nuove famiglie per cani e gatti: un percorso che non si limita alla semplice adozione, ma prevede colloqui, preaffidi e monitoraggi, per favorire scelte consapevoli e relazioni durature.

La presenza sul territorio si traduce in collaborazione con cittadini e volontari, nell’ascolto dei bisogni e nella diffusione di una cultura del rispetto animale. E lo sguardo è già rivolto al futuro. Tra i prossimi progetti figura un percorso di avvicinamento ai cani dedicato a famiglie e bambini, pensato per comprendere il linguaggio dell’animale e costruire relazioni sane. In programma anche una giornata di pulizia lungo la Dora, per unire tutela ambientale e sensibilizzazione, oltre a momenti di formazione per volontari con esperti cinofili e professionisti dell’ambito giuridico-legale.

Non mancheranno eventi pubblici e collaborazioni con scuole e associazioni, nella convinzione che l’educazione sia lo strumento più efficace per prevenire criticità future. Intanto prosegue la collaborazione in canile, con uscite regolari dei cani ospiti della struttura: movimento, relazione e continuità sono elementi essenziali per il loro equilibrio e per favorire le adozioni.

Fondamentali restano i mercatini e le raccolte di cibo, che alimentano il progetto “Ciotole Solidali” e sostengono le attività quotidiane. Ogni contributo, piccolo o grande, si trasforma in un aiuto concreto.

AVAPA si conferma così una rete viva, fatta di volontari, sostenitori e cittadini sensibili, impegnata a costruire una comunità più attenta, responsabile e solidale verso gli animali. Un lavoro silenzioso ma costante, che racconta una Valle d’Aosta capace di prendersi cura non solo del proprio territorio, ma anche di chi non ha voce.