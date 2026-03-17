Ciotole piene e cuori aperti: il successo della raccolta A.Va.P.A. al CIDAC

Una giornata all'insegna della solidarietà quella di sabato 14 marzo presso il supermercato CIDAC. I volontari di A.Va.P.A. ODV (Associazione Valdostana di Protezione Animali) hanno raccolto cibo e donazioni per sostenere gli animali di affezione appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.



La generosità dei cittadini valdostani è stata veramente eccezionale: moltissime persone, con il sorriso sulle labbra, si sono fermate al tavolo allestito dai volontari A.Va.P.A. per donare cibo umido e secco, fare un'offerta, chiedere informazioni sulle attività dell'Associazione e spiegazioni sul Progetto "Ciotole Solidali".

Questo progetto, iniziato nel mese di dicembre 2025, in collaborazione con il PUA (Punto Unico di Accesso) di Nus e Gignod e gli assistenti sociali, è nato con l'intento di aiutare gli animali di famiglie valdostane in condizioni di fragilità economica.

Nei mesi successivi si sono aggiunti nuovi PUA e assistenti sociali, in 4 mesi di attività abbiamo raggiunto il numero di 20 famiglie.

I fondi, alimentari e non, saranno quindi destinati alle attività di tutela e assistenza degli animali in difficoltà sul territorio valdostano, per garantirne le cure e il benessere, con la speranza di diminuire anche il fenomeno crescente degli abbandoni.

L’Associazione ricorda che è possibile continuare a sostenere il Progetto 'Ciotole Solidali' e le altre iniziative di tutela animale sul territorio valdostano, visitando la pagina Facebook AVAPA Odv o recandosi presso la sede di Saint Christophe loc. Grand Chemin n.187.

Insieme, si può davvero trasformare la solidarietà in un gesto quotidiano