ONDATE DI CALORE: COME PROTEGGERE GLI ANIMALI DOMESTICI DALLE ALTE TEMPERATURE

Considerate le temperature eccezionalmente elevate di questi giorni, l’Azienda USL della Valle d’Aosta richiama l’attenzione anche sulla salute degli animali domestici. Cani, gatti e piccoli animali da compagnia sono infatti particolarmente vulnerabili al caldo intenso e possono andare incontro a stress termico e colpi di calore, condizioni che, se non riconosciute e trattate tempestivamente, possono avere conseguenze molto gravi.

«Gli animali non percepiscono il rischio legato al caldo come facciamo noi e dipendono completamente dalle attenzioni dei loro proprietari - evidenzia la dott.ssa Maria Claudia Vincenti, dirigente della Struttura Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’Azienda USL della Valle d’Aosta -. In questi giorni è fondamentale adattare le loro abitudini: limitare l’attività fisica nelle ore centrali della giornata, assicurare sempre acqua fresca e non lasciarli mai in auto o in ambienti chiusi, anche solo per pochi minuti. Sono comportamenti che possono fare la differenza e salvare loro la vita».

In particolare, i cani, che condividono spesso le attività quotidiane con i loro proprietari, disperdono il calore corporeo con difficoltà, principalmente attraverso l’ansimazione. Durante le passeggiate o l’attività fisica la produzione di calore aumenta e, quando la temperatura ambientale supera i 28-30 °C, soprattutto in presenza di elevata umidità o di esposizione diretta al sole, il rischio di surriscaldamento diventa significativo. Studi scientifici evidenziano inoltre come il rischio di mortalità correlata al caldo inizi ad aumentare già oltre i 25 °C.

Per questo motivo i medici veterinari dell’Azienda USL raccomandano di adottare alcuni semplici accorgimenti:

evitare passeggiate e attività fisica nelle ore più calde della giornata;

preferire le uscite al mattino presto o nelle ore serali;

scegliere percorsi ombreggiati e, quando possibile, vicini a corsi d’acqua;

garantire sempre la disponibilità di acqua fresca, sia in casa sia nei luoghi di ricovero;

evitare il contatto con asfalto e superfici molto calde, che possono provocare ustioni ai cuscinetti plantari;

per gli animali ospitati in serragli o box, assicurarsi che siano presenti adeguate zone d’ombra e monitorare la temperatura ambientale, ad esempio mediante un termometro che registri le temperature massime e minime della giornata;

contattare tempestivamente il veterinario ai primi segnali di sofferenza, come ansimazione eccessiva, salivazione abbondante, debolezza, disorientamento, perdita di coordinazione o mucose particolarmente scure.

Anche gatti, conigli, cavie, criceti e gli altri piccoli animali domestici possono essere colpiti dal caldo. È quindi importante assicurare loro acqua fresca sempre disponibile, ambienti ben ventilati, zone d’ombra e luoghi di riposo, evitando di collocare gabbie, trasportini o cucce vicino a finestre esposte al sole o in locali poco arieggiati.

Un richiamo particolare riguarda le automobili: gli animali non devono mai essere lasciati all’interno di veicoli o altri ambienti chiusi, nemmeno per pochi minuti, poiché la temperatura interna può aumentare rapidamente raggiungendo livelli estremamente pericolosi.

«La tutela del benessere animale richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti, soprattutto durante periodi caratterizzati da temperature eccezionalmente elevate come quello che stiamo vivendo - sottolinea l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi -. Per questo motivo anche presso il Canile e Gattile regionale sono state adottate specifiche misure organizzative: durante il periodo estivo l’accesso dei volontari è programmato nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 18:30, così da consentire lo svolgimento delle attività nelle ore meno calde della giornata e garantire le migliori condizioni di benessere per gli animali ospitati. Si tratta di un’attenzione concreta che richiama tutti noi all’importanza di proteggere gli animali dagli effetti delle ondate di calore, adottando comportamenti adeguati e responsabili».

La prevenzione rappresenta la forma più efficace di tutela del benessere animale: modificare alcune abitudini durante i periodi di caldo intenso e adottare piccoli accorgimenti quotidiani può evitare gravi conseguenze e contribuire a salvaguardare la salute dei propri animali.