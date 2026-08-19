Adozione del cuore per il cagnolino Lucky a Vinovo

Un triste lutto ha sconvolto la vita di Lucky, un cagnetto di dieci anni in cerca di una nuova famiglia che possa accoglierlo e restituirgli la serenità di un tempo. A fare da tramite è Davide, un amico di famiglia che si sta occupando di trovargli una sistemazione idonea a Vinovo, in provincia di Torino.

Lucky è un maschio di taglia media con un peso di circa 14 chili, in piena salute grazie alle vaccinazioni di routine e alla recente pulizia dei denti, pur non essendo castrato.

Caratterialmente si tratta di un cane estremamente affettuoso e legato all'ambiente domestico. Ama stare vicino alle persone ed è abituato a condividere la quotidianità e persino gli spazi per il riposo con il proprio padrone. Non ha problemi con le persone, compresi i bambini con cui ha già interagito positivamente in passato. Non tollera la solitudine prolungata: non essendo abituato a rimanere solo in casa, tende ad abbaiare se lasciato da solo, motivo per cui l'ideale sarebbe una gestione dinamica o una presenza costante al suo fianco.

Per quanto riguarda il comportamento all'esterno, Lucky tende a tirare un po' al guinzaglio ma si fa condurre senza difficoltà anche da persone che conosce poco, rimanendo calmo se qualcuno si avvicina. Verso gli altri cani mostra reazioni a simpatia, sia con maschi che con femmine: con alcuni gioca volentieri, mentre con altri al guinzaglio può abbaiare pur senza mostrare alcuna aggressività reale né atteggiamenti possessivi.

Per informazioni e per offrire a Lucky la casa che merita, è possibile contattare direttamente Davide al numero 328 5836633.