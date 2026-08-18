Fondation Grand Paradis, al via il 21° concorso fotografico “L’attimo selvatico”

La natura sa regalare istanti inattesi e irripetibili: un comportamento raro, un incontro improvviso, una luce particolare o un equilibrio sorprendente possono trasformare una scena apparentemente ordinaria in qualcosa di straordinario.

Il concorso invita gli appassionati di fotografia a osservare, cogliere e raccontare questi momenti unici, capaci di rivelare la bellezza, la forza e, al tempo stesso, la fragilità del mondo naturale. Le fotografie dovranno essere scattate nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso.

La giuria, composta dal fotografo professionista Paolo Rey, dal fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi, dal manager culturale Alessandro Ottenga e dalla Direttrice di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz, selezionerà le migliori immagini in concorso, valutandole insieme a titoli e didascalie e premiando creatività, qualità fotografica, efficacia della comunicazione e originalità interpretativa.

Le immagini selezionate saranno protagoniste di una mostra fotografica online, del materiale di comunicazione relativo al Gran Paradiso Film Festival e potranno essere utilizzate nei siti gestiti da Fondation Grand Paradis.

Saranno premiate le prime tre immagini classificate. Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro di 500 euro. Per conoscere tutti i premi e consultare il regolamento completo, visita il sito www.grand-paradis.it.

La premiazione dei vincitori avrà luogo nel corso della 30ª edizione del Gran Paradiso Film Festival; la data sarà comunicata ai fotografi premiati. Nell’ambito dell’evento saranno consegnati i premi, proiettate le immagini selezionate dalla giuria e presentati i fotografi vincitori.

La partecipazione al concorso è gratuita. Per aderire è necessario compilare la scheda di iscrizione online disponibile sul sito www.grand-paradis.it e inviare il materiale fotografico in alta risoluzione all’indirizzo email concorso@grand-paradis.it entro il 31 marzo 2027. Il regolamento completo, il link alla scheda di partecipazione e tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito www.grand-paradis.it e www.gpff.it .

