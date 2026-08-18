Alla scoperta delle fortezze con la gattina Chaty, arriva la nuova guida dei castelli della VDA per tutta la famiglia

Un viaggio affascinante e a misura di bambino tra le meraviglie storiche del territorio della Valle d'Aosta prende vita nelle pagine del nuovo volume I castelli della Valle d’Aosta. Guida per famiglie. Promosso dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, il testo rappresenta la seconda uscita della collana Junior curata dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Realizzato dalla Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali in sinergia con Babele editore, il libro si avvale dei testi di Stella Bertarione e delle suggestive illustrazioni di Chiara Fedele. A fare da cicerone d'eccezione lungo l'intero itinerario è Chaty, una simpatica e chiacchierona gattina pronta a condurre i piccoli lettori alla scoperta dei tesori custoditi nei complessi del circuito Valle d’Aosta Heritage.

Il percorso narrativo ed esplorativo abbraccia l'intera regione, snodandosi da Gressoney-Saint-Jean a Verrès, toccando le dimore storiche di Issogne, Fénis e Châtillon, per poi proseguire verso Sarre, Aymavilles, Sarriod de La Tour e Introd. Non mancano tappe di grande rilievo come il Forte di Bard e il Castello di Saint-Pierre, sede del Museo Regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan.

L'iniziativa editoriale coniuga il rigore e la correttezza delle informazioni storiche con un linguaggio giocoso e accessibile, pensato per stimolare la curiosità dei bambini e favorire la condivisione tra generazioni all'insegna del patrimonio culturale locale.

Come sottolineano i curatori del progetto, l'obiettivo principale è quello di offrire alle famiglie uno strumento agile e divertente per esplorare insieme la storia. Lo sguardo curioso di Chaty accompagna i visitatori più giovani in un'avventura che intende farli meravigliare e, al contempo, rafforzare il loro senso di appartenenza al territorio.

Seguito ideale del primo volume dedicato al Castello di Aymavilles, la guida è disponibile al prezzo di 7 euro presso le biglietterie dei castelli della rete regionale, nelle librerie e negli store online.