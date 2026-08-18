Aosta: Sen Roch, a Signayes la festa patronale rinnova una tradizione che parla al cuore della comunità

C'è un momento, nelle piccole comunità di montagna, in cui il tempo sembra rallentare e passato e presente tornano a incontrarsi. È quello delle feste patronali, quando una frazione non si limita a celebrare il proprio santo, ma ritrova sé stessa, le proprie radici e quel senso di appartenenza che spesso la vita moderna rischia di rendere più fragile.

A Signayes, frazione alle porte di Aosta, questo spirito si è rinnovato in occasione della festa patronale di Sen Roch, celebrata domenica 16 agosto 2026. Come da tradizione, la comunità ha saputo trasformare la ricorrenza religiosa in una giornata capace di unire fede, socialità, memoria e convivialità, confermando una volta di più la vitalità di una realtà che custodisce con orgoglio le proprie tradizioni.

Il momento centrale della giornata è stato la Santa Messa delle 10.30, celebrata da don Leonard Bizimungu, accompagnata dalla presenza sorprendente e significativa di tanti giovani. Ed è proprio la partecipazione delle nuove generazioni uno degli aspetti più belli della giornata: vedere ragazze e ragazzi accanto agli anziani della comunità significa comprendere che una tradizione non è davvero viva quando viene semplicemente conservata, ma quando riesce a essere trasmessa e fatta propria da chi verrà dopo.

A rendere ancora più intensa la celebrazione è stata l'ottima prestazione della cantoria di Signayes, custode di una tradizione musicale che affonda le proprie radici negli anni Ottanta, con la nascita della formazione nel 1985 grazie anche alla collaborazione di don Proment, figura che ha lasciato un segno profondo nella storia religiosa e comunitaria di Signayes. La sua memoria continua così a vivere non soltanto nei ricordi di chi lo ha conosciuto, ma anche attraverso quelle iniziative e quelle tradizioni che nel corso degli anni hanno contribuito a costruire l'identità della frazione.

La cantoria rappresenta, in questo senso, qualcosa di più di un accompagnamento musicale alla liturgia. È una parte della memoria collettiva di Signayes. Le voci che si ritrovano per cantare durante la festa patronale diventano il filo che collega generazioni diverse, conservando un patrimonio immateriale che difficilmente potrebbe essere ricostruito una volta perduto.

Dopo la celebrazione religiosa, la festa è proseguita nel segno della convivialità con il pranzo presso il ristorante La Nouveau Foyer di Flassin, al quale ha partecipato anche don Leonard Bizimungu. Un momento più informale, ma non meno importante, perché proprio attorno a una tavola si ritrovano spesso i legami più autentici di una comunità: si parla, si ricordano persone che non ci sono più, si raccontano episodi del passato e, soprattutto, si costruiscono nuove relazioni.

Dietro una festa patronale apparentemente semplice c'è dunque un significato sociale tutt'altro che secondario. In un'epoca nella quale le comunità locali sono sottoposte a trasformazioni profonde, mantenere appuntamenti come quello di Signayes significa difendere spazi di incontro e di partecipazione. La dimensione religiosa resta naturalmente il cuore della ricorrenza, ma attorno ad essa vive una rete di rapporti umani, familiari e comunitari che contribuisce a dare continuità al tessuto sociale della Valle d'Aosta.

È anche una questione culturale. La Valle d'Aosta possiede un patrimonio di tradizioni profondamente radicato nei suoi villaggi, nelle sue frazioni, nelle parrocchie, nelle confraternite, nella musica e nelle feste popolari. Sono tradizioni che raccontano una società valdostana costruita nel tempo attraverso il rapporto fra fede, montagna, famiglia e comunità. Per questo conservarle non significa necessariamente guardare nostalgicamente al passato: significa, piuttosto, riconoscere che senza memoria anche il futuro rischia di diventare più povero.

La festa di Sen Roch assume così un valore che va oltre la singola giornata. In un contesto sociale nel quale individualismo e velocità rischiano di indebolire i rapporti di vicinato e il senso di appartenenza, una comunità che si ritrova attorno al proprio patrono compie anche un piccolo, ma significativo, atto di resistenza culturale. È una resistenza fatta non di contrapposizione, ma di presenza: esserci, partecipare, cantare, pregare, mangiare insieme e trasmettere ai giovani ciò che si è ricevuto dalle generazioni precedenti.

E forse il segnale più incoraggiante arrivato da Signayes è proprio quello dei giovani. Se una tradizione riesce ancora a coinvolgere le nuove generazioni, allora non è una tradizione destinata a scomparire. È una tradizione che può cambiare, adattarsi e continuare a vivere senza perdere la propria anima.

La festa patronale di Sen Roch lascia quindi a Signayes qualcosa che va oltre le fotografie e i ricordi di una bella giornata d'agosto. Lascia la consapevolezza che una comunità rimane forte quando sa riconoscersi nella propria storia e, nello stesso tempo, sa consegnarla al futuro. In una Valle d'Aosta che cambia, custodire queste radici profondamente valdostane significa ricordare che l'identità non è soltanto ciò che abbiamo ereditato: è soprattutto ciò che scegliamo, ogni giorno, di non lasciare andare.