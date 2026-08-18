Protezione civile e volontariato: a Pollein la 5ª edizione del Campeggio regionale dei Gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco volontari

Promossa dalla Presidenza della Regione e dal Coordinamento dei Gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco volontari della Valle d'Aosta, la manifestazione rappresenta un importante momento di incontro per i giovani allievi provenienti dai diversi distaccamenti del territorio regionale. Durante il campeggio, ragazze e ragazzi avranno l'opportunità di partecipare ad attività formative, esercitazioni pratiche e momenti di confronto finalizzati ad accrescere le competenze tecniche, il senso di responsabilità e lo spirito di squadra che costituiscono la base dell'attività dei Vigili del Fuoco volontari.

L'iniziativa assume un valore particolarmente significativo in una regione come la Valle d'Aosta, dove il sistema dei Vigili del Fuoco volontari rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza delle comunità locali. La presenza capillare dei distaccamenti sul territorio, soprattutto nelle località montane e nei Comuni più periferici, garantisce infatti interventi tempestivi e un presidio costante a tutela della popolazione. Investire nella formazione delle nuove generazioni significa assicurare continuità a un patrimonio di competenze, disponibilità e impegno civico che da sempre caratterizza il volontariato valdostano.

Il campeggio regionale costituisce inoltre un'occasione preziosa per trasmettere ai più giovani i valori della solidarietà, del servizio alla collettività e della cultura della prevenzione, favorendo la crescita di cittadini consapevoli e responsabili, oltre che di futuri volontari preparati ad affrontare le sfide poste dalla protezione e dalla sicurezza del territorio.

L'appuntamento vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Renzo Testolin e del referente dei Gruppi giovanili dei Vigili del fuoco volontari della Valle d'Aosta, Jean-Marie Barocco, che hanno promosso l'iniziativa e invitato la cittadinanza a condividere i momenti istituzionali di apertura e chiusura del campeggio.

«I Gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco volontari rappresentano un investimento sul futuro delle nostre comunità - dichiara il Presidente della Regione Renzo Testolin. Attraverso iniziative come il campeggio regionale, i giovani possono avvicinarsi ai valori del volontariato, sviluppare competenze utili per la loro crescita personale e maturare un forte senso di appartenenza alla comunità. In una regione alpina come la Valle d'Aosta, il contributo dei Vigili del Fuoco volontari è essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. Per questo motivo è fondamentale sostenere percorsi formativi che consentano alle nuove generazioni di raccogliere l'eredità di chi, con passione e spirito di servizio, opera quotidianamente al servizio degli altri».

«Un appuntamento ormai storico e giunto alla sua quinta edizione – aggiunge il referente dei Gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Jean-Marie Barocco - pensato appositamente per i gruppi giovanili: un’occasione unica per permettere ai ragazzi di consolidare le proprie competenze, scoprire nuove attitudini e contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più unita e altruista. Durante l'evento, gli allievi e le allieve si metteranno alla prova in un ricco programma di attività: in ambito di protezione civile si svolgeranno momenti di formazione sul sistema regionale che li vedrà protagonisti fin da subito con il montaggio della tendopoli in cui pernotteranno. Per quanto attiene il soccorso tecnico urgente, i ragazzi saranno impegnati in addestramenti ed esercitazioni pratiche sul campo per apprendere le tecniche fondamentali di intervento. In tema di ambiente montano, infine, ci sarà un momento formativo dedicato alla conoscenza e alla gestione della montagna, realizzato grazie al prezioso supporto della Direzione Piste di Pila S.p.a. Un sentito ringraziamento va al Comando del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, alla Direzione di Protezione civile, all’UDCV Mont Emilius e a tutti gli enti coinvolti per l'indispensabile sostegno garantito all'iniziativa.»

«Questa iniziativa - conclude Laurent Dunoyer, Vicecomandante del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco - dimostra lo stato di salute dei nostri Gruppi giovanili, movimento sostenuto dal forte sentimento che i ragazzi nutrono nei confronti del Corpo e dall’interesse verso le attività di supporto e di soccorso a favore delle nostre comunità. L’evento rappresenta un momento di crescita per i partecipanti, tanto sul piano delle relazioni quanto sotto il profilo tecnico. Un sincero ringraziamento a quanti, tra accompagnatori, istruttori, personale operativo e di supporto, hanno dato la disponibilità per realizzare la manifestazione.»