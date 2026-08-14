Dalla programmazione regionale ai piccoli negozi: le decisioni della Giunta per montagna, giovani e territorio

La consueta riunione del venerdì della Giunta regionale consegna questa settimana un pacchetto di provvedimenti che, pur riguardando settori diversi, restituisce una fotografia abbastanza chiara delle priorità dell'amministrazione regionale. Ci sono la sicurezza e la formazione legate alla montagna, il primo documento strategico della legislatura, la tutela delle tradizioni alpine, l'investimento sui giovani laureati e il sostegno ai piccoli esercizi commerciali.

Sono decisioni che si muovono su piani differenti, ma che hanno un elemento comune: l'obiettivo di mantenere competitiva e viva una regione nella quale sviluppo economico, servizi e identità territoriale sono strettamente collegati. Per una realtà come la Valle d'Aosta, dove la dimensione territoriale e quella comunitaria incidono fortemente sulle politiche pubbliche, il tema non è soltanto quanto si spende, ma come le risorse vengono indirizzate e con quale visione.

Sul fronte della Presidenza della Regione è stata approvata la convenzione quadro per il triennio 2026-2029 tra la Regione, la Fondazione Montagna Sicura e l'AINEVA, l'Associazione Interregionale Neve e Valanghe. L'accordo punta a rafforzare la collaborazione sulla formazione e sulla divulgazione in materia di nivologia e valanghe, attraverso progetti rivolti sia ai professionisti sia ai diversi fruitori della montagna.

La collaborazione comprenderà percorsi di formazione continua, iniziative di alta formazione professionale, attività divulgative di carattere tecnico e scientifico e la produzione di strumenti educativi destinati a promuovere una frequentazione più consapevole della montagna. Un investimento che assume una valenza particolare in una regione nella quale turismo, sport e attività professionali sono fortemente legati all'ambiente alpino e nella quale la prevenzione rappresenta una componente essenziale delle politiche di sicurezza.

Il secondo provvedimento riguarda invece la programmazione complessiva della legislatura. La Giunta ha adottato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029, che dovrà ora essere sottoposto al Consiglio regionale. Si tratta del primo documento di programmazione strategica dell'attuale Governo regionale dopo l'avvio della legislatura nel novembre 2025.

Il DEFR non è quindi soltanto un passaggio tecnico-contabile. Nel documento vengono aggiornati gli obiettivi già contenuti nei precedenti strumenti di programmazione e vengono individuate nuove priorità per il triennio, in coerenza con il programma politico della maggioranza. Sarà quindi il passaggio in Consiglio regionale a consentire un confronto più compiuto sulle scelte che dovranno orientare l'azione della Regione nei prossimi anni.

Sul piano culturale e identitario torna invece uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario regionale. Il Governo regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione di Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi, in programma il 17 e 18 ottobre, con una spesa complessiva stimata in 61.400 euro.

L'iniziativa coinvolgerà circa 50 Comuni, con l'apertura di oltre 70 forni e di numerosi mulini in tutta la Valle d'Aosta. Dietro la festa del pane c'è però un obiettivo più ampio: recuperare e mantenere la tradizione della preparazione e della cottura del pane, trasmettere i saperi legati a questa pratica e rafforzare quello spirito comunitario che per secoli ha caratterizzato i villaggi alpini.

C'è anche una dimensione economica tutt'altro che secondaria. La valorizzazione delle produzioni tradizionali può infatti contribuire a mantenere viva la filiera agricola locale e a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali. Il pane diventa così un punto di incontro tra cultura, agricoltura, turismo e identità.

Un altro stanziamento significativo riguarda i giovani laureati. La Giunta ha approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher destinati a finanziare borse di ricerca promosse da organismi di ricerca e imprese che operano nel settore in Valle d'Aosta. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 1 milione di euro, finanziato attraverso il Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027.

L'obiettivo è sostenere percorsi di ricerca negli ambiti individuati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente. La misura assume una rilevanza particolare in una regione che deve confrontarsi con la necessità di creare opportunità qualificate per i giovani e, allo stesso tempo, rafforzare il proprio tessuto produttivo. Investire sulle competenze significa infatti provare a ridurre la distanza tra formazione e mercato del lavoro e creare condizioni più favorevoli affinché professionalità qualificate possano trovare spazio anche in Valle d'Aosta.

Infine, arriva un provvedimento direttamente rivolto al commercio di prossimità. La Giunta ha approvato i criteri e le modalità per la concessione, per l'anno 2026, dei contributi a fondo perduto destinati agli esercizi di vicinato che vendono generi alimentari e beni di prima necessità e ai centri polifunzionali di servizio. La misura discende dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2026, n. 10.

È probabilmente uno degli interventi con la ricaduta più immediata sulla vita quotidiana dei cittadini. I piccoli negozi svolgono infatti una funzione economica, ma anche sociale: soprattutto nei comuni più piccoli e nelle località periferiche, rappresentano spesso un presidio di prossimità, un luogo di relazione e un servizio essenziale per le fasce di popolazione che hanno maggiori difficoltà negli spostamenti.

Nel complesso, le decisioni adottate dalla Giunta mostrano una politica regionale che prova a intervenire contemporaneamente sui diversi livelli dello sviluppo: sicurezza e competenze per chi frequenta la montagna, programmazione strategica per la legislatura, cultura e tradizioni come strumenti di identità e attrattività, ricerca per sostenere l'innovazione e contributi al commercio per difendere i servizi di prossimità.

Il passaggio più importante sarà naturalmente quello dall'approvazione delle misure alla loro concreta attuazione. Il DEFR dovrà affrontare il vaglio del Consiglio regionale, mentre le risorse per ricerca e commercio dovranno tradursi in opportunità effettive per imprese, giovani e territori.

Ed è proprio qui che si misura, in ultima analisi, la qualità della politica regionale: nella capacità di tenere insieme una Valle d'Aosta che vuole innovare senza perdere le proprie radici, sostenere l'economia senza indebolire la dimensione sociale e valorizzare l'autonomia non soltanto come patrimonio istituzionale, ma come strumento concreto per costruire politiche aderenti alle esigenze di una comunità alpina.