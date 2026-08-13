Aosta dice no alla violenza sulle donne: la bandiera bianca diventa un impegno quotidiano

Una bandiera bianca esposta sul Municipio di Aosta per dire che, di fronte alla violenza contro le donne, non ci si arrende. Il significato dell’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizzata da ANCI Comunicare, va infatti oltre il valore simbolico di un vessillo.

Il Comune di Aosta ha aderito alla campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, scegliendo di rendere visibile il proprio impegno su un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze sociali e culturali più profonde del Paese. Il messaggio è accompagnato dall’hashtag #25novembretuttolanno, che sintetizza l’obiettivo di superare la logica della ricorrenza e trasformare la prevenzione e la sensibilizzazione in un'attività permanente.

La scelta della bandiera bianca contiene una sorta di paradosso voluto: normalmente rappresenta la resa, mentre in questa campagna diventa esattamente il contrario, cioè il simbolo della volontà delle istituzioni di non arrendersi. La presenza del vessillo davanti a uno degli edifici più rappresentativi della città vuole così ricordare che la violenza di genere non è una questione privata da relegare alle mura domestiche, ma un problema che riguarda l’intera comunità.

È soprattutto sul terreno culturale che la campagna intende intervenire. La violenza contro le donne non può essere contrastata soltanto quando si verifica un episodio grave o quando una vicenda di cronaca conquista l’attenzione dell’opinione pubblica. Prevenire significa lavorare quotidianamente sulla cultura del rispetto, sulle relazioni, sull’educazione e sulla capacità di riconoscere per tempo i comportamenti che possono trasformarsi in controllo, intimidazione e violenza.

In questo senso il ruolo dei Comuni assume una particolare importanza. Gli enti locali rappresentano infatti il livello istituzionale più vicino ai cittadini e possono intercettare situazioni di fragilità attraverso i servizi sociali, le scuole, le realtà associative e le reti territoriali. La battaglia contro la violenza di genere non può quindi essere affidata esclusivamente alle strutture specialistiche o alle forze dell’ordine: richiede una rete capace di intervenire prima che la situazione precipiti.

L’adesione di Aosta si inserisce proprio in questa prospettiva. L’Amministrazione comunale intende confermare l’attenzione alle politiche di parità e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, riconoscendo agli enti locali un ruolo nella costruzione di una comunità più consapevole e inclusiva.

A sottolineare il significato della scelta è la vicesindaca di Aosta Valeria Fadda, secondo la quale l’adesione rappresenta «una scelta di responsabilità» e la volontà di rendere visibile un impegno che deve accompagnare quotidianamente l’azione delle istituzioni. La vicesindaca richiama in particolare la necessità di non limitare il contrasto alla violenza alla giornata del 25 novembre, indicando invece «attenzione quotidiana, ascolto, prevenzione e un profondo lavoro culturale» come strumenti indispensabili.

Il passaggio più importante è forse proprio questo: la violenza sulle donne non può diventare un tema stagionale della comunicazione pubblica. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta un momento fondamentale di sensibilizzazione, ma il rischio è che la mobilitazione si concentri in poche settimane per poi lasciare spazio al silenzio. La campagna vuole invece ribaltare questa impostazione e mantenere il problema costantemente all’interno dell’agenda delle istituzioni e delle comunità.

C’è poi una dimensione politica che non può essere ignorata. Una politica efficace contro la violenza di genere non si misura soltanto attraverso dichiarazioni e campagne, ma anche attraverso la capacità di sostenere concretamente i servizi, rafforzare le reti territoriali, garantire formazione agli operatori e favorire l’autonomia delle donne che decidono di uscire da situazioni di violenza. La sensibilizzazione è indispensabile, ma da sola non basta.

La dimensione economica è altrettanto importante. Una donna che cerca di sottrarsi a una relazione violenta può trovarsi davanti non soltanto alla paura, ma anche alla dipendenza economica, alla difficoltà di trovare un'abitazione, alla necessità di garantire un futuro ai figli e alla perdita di una rete di sostegno. Per questo le politiche di contrasto alla violenza devono intrecciarsi con quelle sociali, abitative e occupazionali. L’indipendenza economica può diventare uno degli strumenti attraverso cui una vittima riesce concretamente a interrompere una relazione abusiva.

Anche la scuola e l’educazione hanno un ruolo decisivo. Parlare di rispetto, consenso, parità e riconoscimento delle emozioni non significa soltanto intervenire quando emerge un comportamento violento, ma cercare di costruire relazioni più sane prima che la violenza possa manifestarsi. È una prospettiva di lungo periodo, meno visibile rispetto alle campagne d’impatto, ma probabilmente ancora più importante.

La scelta del Comune di Aosta, dunque, acquista un significato che va oltre l’esposizione di una bandiera. La vera sfida sarà fare in modo che quel simbolo non rimanga soltanto sulla facciata del Municipio, ma trovi una traduzione concreta nelle politiche pubbliche, nei servizi e nella vita quotidiana della comunità.

Perché una città che dichiara di non voler «lasciare sola» nessuna donna deve essere capace di costruire le condizioni affinché quella promessa diventi reale. La bandiera bianca può essere un simbolo potente proprio perché richiama una responsabilità collettiva: davanti alla violenza non esistono spettatori neutrali. Istituzioni, scuola, famiglie, associazioni e cittadini sono chiamati a riconoscere il problema e a contribuire alla sua prevenzione.

E forse è proprio questo il significato più profondo dell’hashtag #25novembretuttolanno: la lotta alla violenza di genere non dovrebbe avere una stagione né una giornata. Dovrebbe diventare una presenza costante nelle politiche e nella coscienza di una comunità. Perché la vera vittoria non sarà vedere più bandiere contro la violenza, ma arrivare al giorno in cui non sarà più necessario esporle per ricordare che il rispetto, la libertà e la dignità delle donne non sono negoziabili.