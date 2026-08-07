Via Festaz, il Comune scopre l'ordinaria amministrazione dopo mesi di proteste: e il resto della città resta senza risposte

L'Amministrazione comunale presenta come un importante passo avanti il piano di interventi per via Festaz, ma la realtà è molto meno trionfale di quanto il comunicato lasci intendere. Dopo mesi di proteste, segnalazioni, lamentele dei commercianti, residenti esasperati e ripetuti articoli pubblicati da AostaCronaca, la Giunta municipale ha finalmente deciso di fare ciò che qualsiasi amministrazione dovrebbe garantire quotidianamente: più controlli, una telecamera e una migliore pulizia delle strade. Nulla di rivoluzionario, nulla di epocale. Semplicemente ordinaria amministrazione.

Il Comune spiega di aver deciso di intervenire dopo le numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane e dopo il recente esposto sottoscritto da numerosi cittadini che denunciano episodi di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica e assembramenti nelle ore serali e notturne. Problemi che, però, non sono certo comparsi all'improvviso, ma che da tempo caratterizzano una delle aree più delicate del centro cittadino.

Le misure annunciate prevedono un incremento della presenza della Polizia locale lungo via Festaz e nelle zone limitrofe, con un ulteriore rafforzamento dei controlli nelle prossime settimane attraverso il coordinamento con le altre istituzioni competenti. A questo si aggiunge l'installazione, dopo il sopralluogo del 28 luglio, di una nuova telecamera di videosorveglianza presso la Torre del Lebbroso, già pienamente operativa. Il dispositivo dispone di quattro ottiche ad alta risoluzione, equivalenti di fatto a quattro telecamere, capaci di garantire una copertura a 360 gradi dell'intera area.

Per gli altri punti ritenuti strategici, invece, il Comune rinvia tutto a futuri approfondimenti tecnici, spiegando che saranno necessari specifici progetti perché le caratteristiche dei luoghi non consentono installazioni immediate. Nel frattempo è stato chiesto anche alla ditta Quendoz di aumentare i passaggi per la pulizia e di prestare maggiore attenzione al decoro urbano.

La vicesindaca Valeria Fadda sostiene che «le segnalazioni che arrivano da chi vive e lavora in questa zona vanno ascoltate e prese sul serio» e spiega che l'Amministrazione si è concentrata prima sugli interventi realizzabili in tempi rapidi, aggiungendo che «l'obiettivo è capire quali siano le criticità reali della zona e intervenire in modo mirato, mettendo insieme presidio, videosorveglianza, pulizia e attenzione al decoro».

Parole condivisibili, se non fosse che i cittadini si domandano perché sia stato necessario arrivare a questo punto. Se davvero bastavano una telecamera, qualche pattuglia in più e un servizio di pulizia rafforzato, perché attendere mesi di proteste pubbliche e un esposto collettivo prima di intervenire? La sensazione è che ancora una volta il Comune abbia reagito soltanto quando il malcontento è diventato impossibile da ignorare, anziché prevenire il degrado con una presenza costante sul territorio.

Sul piano politico, questa vicenda evidenzia un problema ormai ricorrente: la difficoltà dell'Amministrazione nel trasformare le segnalazioni dei cittadini in interventi tempestivi. Si rincorrono le emergenze invece di pianificare una gestione ordinaria della sicurezza urbana, del decoro e della manutenzione. Una dinamica che finisce per alimentare sfiducia nelle istituzioni e lascia l'impressione che chi protesta di più ottenga attenzione, mentre chi sopporta in silenzio venga dimenticato.

Le ricadute economiche e sociali non sono secondarie. Un quartiere percepito come insicuro penalizza le attività commerciali, scoraggia la frequentazione degli spazi pubblici e riduce la qualità della vita dei residenti. Il degrado urbano non è soltanto una questione estetica, ma incide direttamente sulla vivibilità della città e sulla percezione di sicurezza di cittadini e turisti.

Resta infine la domanda più importante, quella alla quale il comunicato non dà risposta. Se via Festaz merita finalmente più controlli, videosorveglianza e pulizia, cosa succederà negli altri quartieri di Aosta che convivono con fenomeni analoghi? Le segnalazioni di degrado, vandalismi, schiamazzi e microcriminalità non riguardano infatti un'unica zona della città. Limitarsi a intervenire dove le proteste hanno avuto maggiore eco rischia di creare cittadini di serie A e cittadini di serie B. La vera sfida per un'Amministrazione non è spegnere l'incendio del momento, ma garantire la stessa attenzione a tutto il territorio, dimostrando che sicurezza, decoro e qualità della vita non dipendono dalla pressione mediatica, bensì da una visione complessiva della città e dal rispetto dovuto a tutti i suoi quartieri.