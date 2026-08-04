La crisi del riciclo della plastica arriva nei Comuni: raccolta a rischio e costi destinati a crescere

Per i cittadini la raccolta differenziata rappresenta ormai un gesto quotidiano. Separare la plastica dagli altri rifiuti è diventata una buona pratica consolidata, sostenuta dalle campagne di sensibilizzazione e dagli investimenti dei Comuni. Eppure, dietro quel semplice conferimento nel contenitore dedicato, si sta consumando una crisi che rischia di avere conseguenze dirette sui servizi pubblici locali.

In diverse regioni italiane – Sardegna, Puglia, Sicilia, Marche, Veneto ed Emilia-Romagna – gli impianti di conferimento e selezione stanno raggiungendo i limiti autorizzati di stoccaggio. La plastica raccolta continua ad arrivare dai territori, ma viene trasferita con sempre maggiore difficoltà agli impianti di riciclo. Il risultato è un progressivo accumulo di materiale che mette sotto pressione l'intera organizzazione del servizio.

Per i Comuni il problema non è soltanto ambientale, ma anche gestionale ed economico. Se gli impianti non riescono più a ricevere i rifiuti, le amministrazioni possono essere costrette a individuare nuove destinazioni, spesso più lontane, con inevitabili aumenti dei costi di trasporto e di trattamento. In alcuni casi potrebbero rendersi necessari rallentamenti nella raccolta o soluzioni straordinarie per evitare che il sistema si blocchi.

Sono costi che, direttamente o indirettamente, rischiano di ricadere sui cittadini. La gestione dei rifiuti rappresenta infatti una delle principali voci di spesa dei bilanci comunali e qualsiasi incremento dei costi della filiera può riflettersi sulle tariffe pagate dalle famiglie e dalle imprese. A questo si aggiunge il danno di immagine per quei territori che negli ultimi anni hanno investito per migliorare le percentuali di raccolta differenziata.

Secondo Plastic Free Onlus, organizzazione attiva dal 2019 nella lotta all'inquinamento da plastica, quanto sta accadendo dimostra che raccolta differenziata e riciclo non sono sinonimi. Come ricorda il presidente Luca De Gaetano, conferire correttamente un imballaggio è fondamentale, ma non significa automaticamente che quel materiale tornerà sul mercato sotto forma di nuova materia prima. Una parte consistente della plastica continua infatti a finire nell'indifferenziato o dispersa nell'ambiente, mentre di quella raccolta soltanto circa la metà viene effettivamente riciclata.

La difficoltà nasce soprattutto a valle della raccolta. Negli ultimi anni in Europa hanno chiuso 45 impianti di riciclo, mentre in Italia 2 risultano già inattivi e altri 2 saranno interessati da lavori di ammodernamento. Parallelamente sono aumentati i costi energetici, mentre la plastica vergine continua a essere spesso più conveniente rispetto a quella riciclata. Anche la concorrenza di materiali provenienti dai mercati extraeuropei rende meno redditizio recuperare alcune tipologie di imballaggi, soprattutto quelli più complessi.

Questo significa che il problema non riguarda il comportamento dei cittadini, ma la capacità del sistema industriale di completare il percorso iniziato con la raccolta differenziata. I Comuni possono organizzare servizi efficienti e i cittadini possono differenziare correttamente, ma se manca un mercato capace di assorbire il materiale raccolto la filiera si interrompe e gli stoccaggi si riempiono rapidamente.

È una situazione che apre anche una riflessione politica. Negli ultimi anni gli enti locali sono stati chiamati a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi di raccolta differenziata, investendo in nuovi servizi, campagne informative e sistemi di controllo. Oggi emerge però la necessità di accompagnare questi sforzi con una politica industriale altrettanto incisiva, capace di sostenere gli impianti di riciclo, incentivare l'utilizzo di plastica riciclata e favorire l'innovazione tecnologica.

Per Plastic Free la risposta più efficace resta quella della prevenzione. Ridurre gli imballaggi inutili, incentivare il riuso, progettare prodotti realmente riciclabili e limitare l'utilizzo della plastica monouso consentirebbe di alleggerire la pressione sugli impianti e rendere più sostenibile l'intero sistema. Anche i consumatori possono contribuire scegliendo prodotti sfusi o con confezioni ridotte, orientando così il mercato verso modelli produttivi meno impattanti.

La crisi che oggi interessa la raccolta della plastica dimostra che l'economia circolare non si misura soltanto dalla percentuale di raccolta differenziata. Per i Comuni significa garantire un servizio essenziale senza gravare ulteriormente sui bilanci; per i cittadini significa continuare a fare la propria parte sapendo che il loro impegno deve essere sostenuto da una filiera efficiente. Se non si interverrà contemporaneamente sulla produzione degli imballaggi, sugli impianti e sul mercato delle materie riciclate, il rischio è che a pagare il prezzo più alto siano proprio le amministrazioni locali e le comunità che, negli ultimi anni, hanno creduto maggiormente nella raccolta differenziata.