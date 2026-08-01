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CRONACA | 01 agosto 2026, 11:22

Incendio nella notte a Pontey, in fiamme una catasta di legna: nessun ferito

Il rogo si è sviluppato nella serata di ieri ed è stato posto sotto controllo alle 3.00 della notte. Secondo una prima ipotesi dei Vigili del Fuoco riportata dalla CEntrale UNica di Soccorso le fiamme potrebbero essere state provocate dall'autocombustione del cippato. Sul posto sono intervenute squadre professioniste e volontarie.

Incendio nella notte a Pontey, in fiamme una catasta di legna: nessun ferito

Un incendio ha interessato, nel corso della serata di ieri, una catasta di legna nel comune di Pontey. L'intervento dei Vigili del Fuoco, protrattosi per diverse ore, ha consentito di circoscrivere il rogo, che è stato dichiarato sotto controllo alle ore 3.00 della notte.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma una prima ipotesi riconduce l'origine delle fiamme a un fenomeno di autocombustione, dovuto alla fermentazione del cippato preparato nella giornata di ieri.

Per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco professionisti e dei Vigili del Fuoco volontari, che hanno lavorato fino al completo contenimento dell'incendio.

L'episodio richiama l'attenzione sull'importanza della corretta gestione e dello stoccaggio del materiale legnoso e del cippato, soprattutto nei mesi più caldi, quando particolari condizioni di temperatura e umidità possono favorire fenomeni di surriscaldamento e autocombustione. La prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per limitare il rischio di incendi e ridurne le conseguenze sul territorio.

je.fe.

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