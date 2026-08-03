Breuil-Cervinia di nuovo sott'acqua: quattro persone salvate in elicottero, otto anni dopo si riapre la polemica sulla prevenzione

Breuil-Cervinia torna a fare i conti con il maltempo e con un copione che, per molti residenti, ha il sapore di un déjà vu. Il violento temporale che ha colpito la località ha provocato l'esondazione dei torrenti Chérillon, Maberge e Avouil, causando ingenti danni soprattutto nell'area del Golf Club Cervino. Fortunatamente non si registrano feriti, ma quattro persone, rimaste bloccate sui sentieri ai piedi delle Grandes Murailles, sono state recuperate in sicurezza grazie all'intervento dell'elicottero del soccorso.

Le conseguenze più evidenti dell'ondata di piena riguardano il campo da golf, dove enormi quantità di fango, pietre e detriti hanno invaso i prati, mentre due ponti sono stati completamente distrutti dalla forza dell'acqua. L'alluvione ha inoltre allagato il piazzale del Grand Hôtel Cervino, nella frazione di Avouil, e l'area del villaggio Carrel, poco prima dell'ingresso del paese, confermando come l'evento abbia interessato diversi punti strategici della località turistica.

Già nelle ore immediatamente successive alla cosiddetta "bomba d'acqua" sono entrate in azione le ruspe per liberare gli alvei dei torrenti e avviare le prime opere di ripristino. Il capo della Protezione civile regionale, Valerio Segor, ha spiegato che sono già state contattate alcune imprese specializzate per procedere al disalveo dei corsi d'acqua, pur sottolineando che un eventuale nuovo passaggio temporalesco previsto nella notte potrebbe rallentare le operazioni. Parallelamente sono stati effettuati sopralluoghi in elicottero dalla Protezione civile e dal Soccorso alpino valdostano, che hanno accertato come il fenomeno sia ormai esaurito e che i versanti risultino stabilizzati, senza particolari criticità residue né rischi immediati di nuove frane.

Sul piano della sicurezza, il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, di numerosi itinerari escursionistici. Il provvedimento interessa il sentiero 1 nel tratto tra Proz e Breuil-Cervinia, il sentiero 9 dal Fishing Club al bivio del sentiero 65, il sentiero 10 da Avouil al Bivacco Bobba, il sentiero 11 da Breuil-Cervinia al Bivacco Bobba, l'intero sviluppo dei sentieri 12 e 13, il sentiero 14 fino a La Bricole e il sentiero 65 dal bivio del sentiero 9A a Plan Maison.

Resta invece ancora difficile stimare quando il Golf Club Cervino potrà riaprire e riprendere regolarmente la stagione estiva. Oltre ai danni diretti alle infrastrutture, l'evento rischia infatti di avere ripercussioni economiche sull'intera località, nel pieno della stagione turistica, coinvolgendo attività ricettive, servizi e operatori che vivono dell'indotto generato dal turismo estivo.

Ma accanto all'emergenza si riaccende anche il confronto politico. Tra residenti e operatori del territorio riaffiora infatti il ricordo dell'alluvione verificatasi otto anni fa, proprio nello stesso periodo dell'anno. C'è chi denuncia come, dopo anni di segnalazioni e richieste di intervento, le opere di prevenzione e di sistemazione idraulica non siano state realizzate in misura sufficiente, sostenendo che i danni subiti allora non siano stati adeguatamente risarciti e che oggi il territorio si trovi ad affrontare conseguenze molto simili. Una contestazione che riporta al centro il tema della manutenzione dei torrenti alpini e della capacità delle istituzioni di trasformare l'esperienza delle emergenze passate in interventi concreti di mitigazione del rischio.

L'episodio di Breuil-Cervinia conferma come gli eventi meteorologici estremi siano ormai una sfida sempre più frequente per le località di montagna. La rapidità con cui è stata gestita l'emergenza ha evitato conseguenze alle persone, ma la ricostruzione apre inevitabilmente interrogativi più ampi sulla resilienza delle infrastrutture, sulla programmazione degli interventi di prevenzione e sulla necessità di investimenti costanti nella sicurezza del territorio, affinché fenomeni già conosciuti non continuino a ripetersi con gli stessi effetti.