La Vallée retrouve son souffle : à Valtournenche, cinquante ans de Rencontre valdôtaine racontent l’histoire d’un peuple qui refuse d’oublier

Il existe des rivières qui, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, retrouvent inlassablement leur source. La Rencontre valdôtaine ressemble à ce mouvement silencieux de l’eau : année après année, elle ramène vers la Vallée d’Aoste celles et ceux que la vie, le travail ou les circonstances ont conduits ailleurs. Pendant quelques heures, les distances s’effacent, le temps suspend son cours et une évidence réapparaît : on peut quitter sa terre, mais jamais véritablement la perdre.

Au pied du Cervin, dans le décor majestueux de Valtournenche, la 50e édition de la Rencontre valdôtaine n’a pas seulement célébré un anniversaire. Elle a donné corps à une histoire collective qui traverse plusieurs générations et qui continue d’écrire l’une des pages les plus singulières de l’identité valdôtaine. Depuis son institutionnalisation en 1976, sous l’impulsion du président régional Mario Andrione, cette manifestation est devenue bien davantage qu’un rendez-vous estival : elle est un rituel civique où se renouent les fils d’une mémoire dispersée aux quatre coins du monde.

Au fil des décennies, chaque commune organisatrice a prêté son visage à cette grande fête du retour. Cette année, Valtournenche a accueilli les participants avec une émotion particulière. Les cérémonies officielles, la célébration religieuse présidée par l’abbé Paolo Papone, le dévoilement d’une plaque commémorative dédiée aux émigrés, les expositions historiques et les moments de convivialité ont composé un récit collectif où chaque geste semblait dire que l’histoire d’un peuple se construit autant par ceux qui restent que par ceux qui partent.

Dans son intervention, le président de la Région, Renzo Testolin, a rappelé que cinquante éditions représentent « bien plus qu’un anniversaire ». Il a rendu hommage à la clairvoyance des responsables politiques qui, il y a un demi-siècle, avaient compris qu’une communauté aussi profondément marquée par l’émigration avait besoin d’un moment institutionnel pour entretenir son unité. Son discours a cependant dépassé la seule dimension mémorielle. Derrière les mots consacrés aux retrouvailles apparaissait une interrogation essentielle : comment faire en sorte que les jeunes Valdôtains puissent choisir de revenir ?

Cette question dépasse largement le cadre symbolique de la Rencontre. Elle touche directement aux défis économiques de la Vallée d’Aoste. Depuis plusieurs années, les territoires alpins affrontent une double tension : le vieillissement démographique et la mobilité croissante des jeunes diplômés. Les parcours internationaux constituent une richesse incontestable, mais ils deviennent une fragilité lorsque les territoires ne parviennent plus à transformer ces expériences acquises ailleurs en nouvelles ressources locales.

En affirmant que l’Administration régionale travaille à rendre la Vallée « plus attractive » dans les secteurs de la recherche et de l’innovation, le président Testolin a dessiné une ambition qui dépasse la communication institutionnelle. L’avenir de l’autonomie valdôtaine ne repose pas uniquement sur ses compétences juridiques ou sur ses ressources financières. Il dépend aussi de sa capacité à retenir les talents, à attirer les compétences et à offrir aux nouvelles générations des perspectives professionnelles compatibles avec leurs aspirations.

La présence de jeunes émigrés venus partager leur expérience donnait d’ailleurs une profondeur particulière à cette réflexion. Parmi eux, Philippe Bich, ingénieur informaticien originaire de Valtournenche, aujourd’hui chercheur en intelligence artificielle à Zurich, après des expériences aux États-Unis, au Japon, aux Pays-Bas et en Corée du Sud, a raconté un parcours emblématique de la mondialisation contemporaine. Son témoignage révélait un paradoxe devenu familier : vivre au cœur des grandes métropoles scientifiques du monde tout en continuant de considérer la Vallée d’Aoste comme son « point de référence intérieur ». Cette formule résume peut-être mieux que tous les discours ce qu’est aujourd’hui l’identité valdôtaine : non plus un territoire fermé, mais un ancrage affectif capable d’accompagner des trajectoires internationales.

Cette évolution modifie profondément la signification même de l’émigration. Jadis contrainte par la pauvreté, la recherche d’un emploi ou les difficultés économiques des vallées alpines, elle est désormais souvent choisie pour accéder aux centres d’excellence, aux universités et aux entreprises innovantes. Les causes changent, mais le besoin de maintenir un lien demeure intact. C’est précisément ce lien que la Rencontre entretient depuis cinquante ans.

La syndique de Valtournenche, Elisa Cicco, a souligné combien cette édition avait permis de renforcer les liens entre les émigrés et leur vallée d’origine. Ses remerciements aux bénévoles, à la Pro Loco, aux associations d’émigrés, aux services régionaux et communaux rappelaient une autre dimension fondamentale de cette manifestation : rien ne serait possible sans ce tissu d’engagement bénévole qui demeure l’un des piliers de la société valdôtaine. Dans une époque où l’individualisme progresse, cette mobilisation collective rappelle que les petites communautés de montagne savent encore transformer la solidarité en force concrète.

Le président du Co.Fe.S.E.V., Jean-Pierre Martin Perolino, a quant à lui trouvé des mots d’une grande simplicité pour exprimer ce que représente cette journée pour les anciens émigrés. Il a évoqué « un bol d’oxygène », une occasion de retrouver ses racines, ses amis et les souvenirs d’une vie parfois éloignée depuis des décennies. Derrière cette image se cache une vérité profondément humaine : les territoires vivent aussi de la mémoire que leurs habitants emportent avec eux.

La dimension culturelle de cette 50e édition a également pris une résonance particulière avec l’exécution, pour la première fois, de la nouvelle transcription de « La Chanson des émigrés », réalisée par la Fédération des Harmonies Valdôtaines à partir du texte de l’abbé Joseph-Marie Henry. La remise officielle de cette partition à la Région dépassait le simple geste patrimonial : elle symbolisait la transmission d’un héritage vivant, destiné à continuer d’accompagner les générations futures.

L’exposition consacrée aux cinquante ans de la Rencontre, nourrie des archives photographiques régionales, montrait quant à elle combien cette histoire est aussi celle de milliers de visages anonymes. Des enfants devenus grands-parents, des familles dispersées sur plusieurs continents, des retrouvailles répétées au fil des décennies : autant d’images qui racontent une fidélité discrète mais tenace.

Au terme de cette journée, le passage symbolique du témoin à la commune de Gressan, représentée par son syndic René Cottino, annonçait déjà la 51e édition. Plus qu’une simple transmission organisationnelle, ce geste rappelait que la Rencontre n’appartient à aucune génération particulière. Chaque commune devient, le temps d’une année, la gardienne d’une mémoire commune avant de la confier à une autre.

Car la véritable force de cette manifestation réside sans doute dans ce qu’elle dit de la Vallée d’Aoste elle-même. Dans un monde où les appartenances semblent parfois s’effacer sous le poids de la mondialisation, la petite région alpine démontre qu’il est possible d’être profondément enraciné sans se refermer, de regarder vers l’avenir sans renoncer à son histoire. Les Valdôtains partis vivre ailleurs ne sont pas les témoins d’un exil définitif ; ils constituent une extension vivante de la Vallée à travers le monde, un réseau de compétences, d’expériences et d’affection qui continue d’enrichir leur terre d’origine.

La 50e Rencontre valdôtaine n’aura donc pas seulement célébré un demi-siècle de retrouvailles. Elle aura rappelé qu’une communauté ne se mesure pas à la taille de son territoire, mais à la force invisible des liens qui unissent ceux qui y vivent encore à ceux qui, où qu’ils soient, continuent de l’appeler simplement « chez eux ».