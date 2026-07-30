Giustizia minorile, il report di Fondazione Carolina sulla Messa alla Prova: "Credere nel cambiamento è un gesto di civiltà"

La Messa alla Prova (MAP) non è soltanto un istituto giuridico, ma un percorso educativo in grado di trasformare l'errore di un minore in un'occasione di crescita. È quanto emerge dal report pubblicato da Fondazione Carolina in collaborazione con la cooperativa Pepita, relativo alle esperienze condotte tra il 2022 e il 2025 con giovani autori di reato.

Il documento analizza il modello metodologico adottato su un gruppo di 37 ragazzi nati tra il 2003 e il 2009, accompagnati attraverso interventi individualizzati di responsabilizzazione, ascolto, attività laboratoriali e rielaborazione del reato. L'approccio punta a superare la risposta puramente punitiva, integrando le prescrizioni dell'autorità giudiziaria con i bisogni pedagogici dei singoli adolescenti.

«La giustizia minorile non può esaurirsi nella risposta sanzionatoria — sottolinea nell'introduzione Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina e presidente di Pepita —. La Messa alla Prova rappresenta uno degli strumenti più avanzati per trasformare l'errore in un'occasione strutturata di crescita, richiedendo competenza, rigore e responsabilità istituzionale».

Oltre all'analisi dei dati, il report raccoglie testimonianze dirette di minori e adulti, evidenziando il ruolo centrale della comunità nel processo di reinserimento e nell'abbattimento degli stigma sociali. Zoppi conclude con un appello al sostegno di questi percorsi: «Credere nella possibilità di cambiamento di un ragazzo che ha commesso un errore non è un atto di ingenuità: è un gesto di civiltà».