Variante del Gran San Bernardo, stop già superato: ANAS rilancia il cantiere, ma i controlli confermano la linea della massima vigilanza

La sospensione è durata il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, ma il caso della variante della Statale 27 del Gran San Bernardo continua a rappresentare molto più di un semplice episodio di cantiere. Dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi sulla chiusura parziale di uno dei fronti di lavoro, ANAS interviene per chiarire che l'Autorità competente ha già revocato il provvedimento di sospensione, accertando il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza. Di conseguenza, i lavori sono ripresi immediatamente su tutti i fronti dell'opera.

La società precisa inoltre che controlli di questo tipo sono frequenti in cantieri di grandi dimensioni come quello della variante tra Étroubles e Saint-Oyen, sottolineando come l'intera opera sia sottoposta a uno specifico Protocollo di Legalità, nato proprio per prevenire possibili infiltrazioni criminali attraverso verifiche costanti, monitoraggi e regole particolarmente rigorose.

La precisazione arriva dopo un'operazione ispettiva di eccezionale portata, effettuata nella mattinata del 16 luglio 2026, che aveva acceso i riflettori su una delle infrastrutture più strategiche della Valle d'Aosta. Il controllo, disposto dal Questore di Aosta, aveva mobilitato 101 operatori tra forze dell'ordine, tecnici e ispettori, con il coinvolgimento della Direzione Investigativa Antimafia di Torino, dell'Ispettorato del lavoro, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e il supporto di droni per monitorare dall'alto l'intera area del cantiere.

L'obiettivo non era soltanto verificare la sicurezza dei lavoratori, ma controllare ogni aspetto dell'organizzazione del cantiere: la regolarità della manodopera, i subappalti, la presenza delle imprese autorizzate, il rispetto delle normative ambientali e dei rapporti di lavoro. Nel corso delle verifiche erano stati censiti 78 lavoratori, 101 mezzi e macchine operatrici e 32 società impegnate, a vario titolo, nella realizzazione dell'opera.

Proprio durante questi accertamenti erano emerse violazioni in materia di sicurezza attribuite a un subappaltatore, circostanza che aveva determinato la sospensione limitata di una parte del cantiere, in particolare dell'area destinata al completamento della galleria verso Saint-Oyen. Una misura immediata e preventiva, revocata non appena sono state eliminate le irregolarità riscontrate.

La vicenda conferma come il sistema dei controlli sia oggi particolarmente penetrante. Lo stesso comunicato di ANAS evidenzia che verifiche di questa natura rappresentano una prassi nei cantieri di analoga complessità e che l'intervento delle autorità dimostra il funzionamento degli strumenti di prevenzione, piuttosto che l'esistenza di criticità strutturali nell'opera.

La variante del Gran San Bernardo costituisce infatti uno degli investimenti infrastrutturali più rilevanti della regione. Il valore complessivo dell'intervento supera i 145 milioni di euro e prevede la realizzazione di un nuovo collegamento lungo circa 4 chilometri, dei quali 3.900 metri in galleria, destinato a migliorare il traffico verso il Traforo e il valico del Gran San Bernardo, rendendo più sicuro ed efficiente uno degli assi internazionali più importanti per la Valle d'Aosta.

Il percorso dell'opera è stato tutt'altro che lineare. Il primo cantiere era stato avviato nel 2011, dopo una progettazione iniziata nel 2008, ma tutto si era fermato nel 2014 con la risoluzione del contratto al precedente appaltatore e un lungo contenzioso che aveva coinvolto anche la magistratura penale. Soltanto con la nomina del commissario straordinario, avvenuta nel 2022, e il nuovo affidamento dei lavori, il progetto è ripartito nel settembre 2023.

Proprio per il valore economico dell'investimento e per la complessità dell'opera è stato sottoscritto, nel settembre 2024, il Protocollo di legalità tra ANAS, impresa appaltatrice, Ispettorato territoriale del lavoro, organizzazioni sindacali e commissario straordinario. L'intesa prevede controlli rafforzati sulla filiera degli appalti, sulla movimentazione della manodopera e sull'intero sistema dei subappalti, considerati tradizionalmente uno dei punti più esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Dal punto di vista politico e istituzionale, la vicenda assume un significato che va oltre il singolo episodio. La Valle d'Aosta, pur essendo una realtà di dimensioni contenute, gestisce opere pubbliche di grande valore strategico e finanziario. Per questo motivo la prevenzione antimafia e il controllo della legalità rappresentano oggi una componente imprescindibile della governance delle infrastrutture, anche in un territorio che punta a difendere la propria autonomia amministrativa e la credibilità delle proprie istituzioni.

La revoca della sospensione e la ripresa immediata dei lavori consentono ora al cantiere di tornare alla piena operatività, ma non chiudono il capitolo dei controlli. Al contrario, confermano che la vigilanza continua rappresenta parte integrante della realizzazione delle grandi opere. La sfida non riguarda soltanto il completamento di una strada attesa da anni, ma la capacità di dimostrare che sviluppo infrastrutturale, sicurezza dei lavoratori, trasparenza amministrativa e contrasto alle infiltrazioni criminali possono procedere insieme. Per la Valle d'Aosta è una prova importante: non basta realizzare un'infrastruttura strategica, occorre farlo garantendo che ogni euro investito e ogni fase del cantiere siano accompagnati da regole rispettate e controlli efficaci. Solo così un'opera pubblica può diventare anche un simbolo di fiducia nelle istituzioni e nella legalità.