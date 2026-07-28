Bancomat fuori servizio da un mese a Breuil-Cervinia: la protesta dei residenti per i disagi nei prelievi

È una situazione che si trascina ormai da settimane e che sta creando crescente malcontento tra gli utenti dell’ufficio postale di Breuil-Cervinia. A segnalare il problema è un lettore che ha inviato anche alcune fotografie dello sportello fuori servizio, raccontando un disagio che, a suo dire, si ripete ormai da troppo tempo.

“Serve il vostro intervento, per l’ennesima volta siamo andati all’ufficio postale per prelevare e non funziona. Non so quando funzionerà: è da un mese che non si può prelevare”, scrive il cittadino nella sua segnalazione, chiedendo attenzione su una situazione che sta complicando la quotidianità di chi utilizza il servizio.

Il mancato funzionamento dello sportello automatico rappresenta un problema concreto, soprattutto in una località come Breuil-Cervinia, dove durante l’anno transitano migliaia di residenti, lavoratori e turisti. La possibilità di accedere rapidamente al contante, pur in un contesto in cui i pagamenti digitali sono sempre più diffusi, resta infatti un servizio essenziale per molte persone, in particolare per alcune fasce della popolazione e per chi arriva da Paesi dove l’utilizzo del contante è ancora frequente.

Il disagio assume anche una dimensione economica e turistica. Una località alpina di richiamo internazionale necessita di servizi efficienti e affidabili, non soltanto per chi vive stabilmente sul territorio ma anche per sostenere l’accoglienza dei visitatori e l’immagine complessiva della destinazione. Un bancomat non operativo per un periodo prolungato può diventare un elemento di difficoltà per attività commerciali, strutture ricettive e lavoratori che ogni giorno si confrontano con le esigenze di una comunità molto dinamica.

La segnalazione apre ora la questione sulla necessità di un chiarimento da parte dei soggetti competenti. Sarebbe importante conoscere le ragioni del guasto, i tempi previsti per il ripristino e le eventuali soluzioni alternative messe a disposizione degli utenti durante questo periodo.

In un territorio montano dove le distanze e la conformazione geografica rendono ancora più importante la presenza capillare dei servizi pubblici e di prossimità, anche un singolo sportello può assumere un valore che va oltre la semplice operazione bancaria. La vicenda di Breuil-Cervinia richiama infatti un tema più ampio: la qualità dei servizi essenziali nei piccoli centri e nelle località turistiche deve rimanere una priorità, perché dalla loro efficienza dipende anche la capacità di un territorio di restare competitivo, vivibile e attrattivo.